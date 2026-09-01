Netflix fa un regalo agli utenti per il rientro dalle vacanze: ora puoi vederlo gratis e subito

Netflix prepara un settembre ricco di nuove uscite tra serie, film, documentari e reality, con un calendario fitto pensato per accompagnare il rientro dalle vacanze.
Netflix prepara un settembre ricco di nuove uscite tra serie, film, documentari e reality, con un calendario fitto pensato per accompagnare il rientro dalle vacanze.
Raffaele Moauro
Pubblicato il 1 set 2026
Netflix fa un regalo agli utenti per il rientro dalle vacanze: ora puoi vederlo gratis e subito

Il rientro dalle vacanze porta con sé una serie di novità pensate per chi vuole tornare a riempire le serate con film, serie e programmi da vedere in streaming.

Netflix ha preparato un calendario particolarmente ricco per settembre 2026, con uscite distribuite lungo tutto il mese e titoli appartenenti a generi molto diversi. Tra produzioni originali, franchise conosciuti e nuovi format, le sorprese non mancano.

Le date da segnare: tutte le uscite Netflix dal 1° al 25 settembre

Il mese parte il 1° settembre con Untold Raygun: la storia di Rachael Gunn, documentario dedicato alla breaker australiana diventata virale dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Il giorno dopo arriva Turning Point: generazione 11 settembre, racconto a più voci sull’eredità degli attentati a 25 anni di distanza. Dal 3 settembre spazio a Fito Páez: il mondo in una canzone e alla seconda stagione di The Gentlemen, mentre il 4 settembre debutta Earle Meets World, dedicato alla creator Alix Earle.

La settimana successiva Netflix porta in catalogo Untold Mr. T: Ho pietà per gli stolti, lo speciale Stavros Halkias: Uncle Stav, la comedy DANG! DANG! e, dal 9 settembre, Why Did I Get Married Again? di Tyler Perry. L’11 settembre arriva poi il blocco centrale del mese: Crew Girl, Chiami il mio agente! Il film, Il gusto amaro del tradimento, Grazie team e Physical Italia: da 100 a 1.

Da lì fino al 25 settembre spazio anche a La bambola, Best of the Best, Scandalo e passione, Habeas Corpus, Tutti al college, Il problema finale e UNABOMBER. Un calendario pieno, insomma. Da consultare sera per sera.

Serie e franchise di punta: The Gentlemen 2, Stranger Things dal 1985 e il nuovo Monster

Tra i titoli più attesi c’è The Gentlemen – Stagione 2, disponibile dal 3 settembre. La serie riprende la storia di Eddie e Susie un anno dopo l’inizio della loro collaborazione nell’impero criminale di Bobby. Secondo la sinossi diffusa da Netflix, i due dovranno decidere se intervenire davanti a scelte sempre più rischiose o lasciare che la situazione precipiti.

Calendario di settembre con date cerchiate, telecomando e ciotola di popcorn davanti a una TV accesa

Un calendario di settembre con date segnate accanto a TV e popcorn, per orientarsi tra le nuove uscite in streaming.

Il 17 settembre toccherà invece a Stranger Things: Storie dal 1985, serie animata ambientata a Hawkins nell’inverno successivo agli eventi già noti ai fan. Tornano Undici, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max, alle prese con una minaccia che sembra riaffiorare dal Sottosopra.

Nello stesso giorno Netflix rilancia anche Monster, l’antologia firmata da Ryan Murphy e Ian Brennan, con un quarto capitolo dedicato a Lizzie Borden, figura legata a uno dei casi criminali più discussi della storia americana. Tre nomi forti, e non è un caso: per settembre la piattaforma punta molto su titoli già riconoscibili.

Documentari, true crime e reality: 11 settembre, Physical Italia e Wonka’s The Golden Ticket

La parte factual pesa parecchio nel calendario, a cominciare da Turning Point: generazione 11 settembre, che raccoglie le storie di figli delle vittime, giornalisti, giovani afghani e militari statunitensi segnati dagli attentati e dal successivo ritiro dall’Afghanistan. Sul fronte reality, l’11 settembre arriva Physical Italia: da 100 a 1, girato nell’arena del Lingotto: cento concorrenti, tra atleti, rugbisti, creator e volti noti, si sfidano in prove di forza, resistenza fisica e tenuta mentale.

Il 23 settembre sarà la volta di Wonka’s The Golden Ticket, gara ispirata all’immaginario della fabbrica di cioccolato, con dodici vincitori chiamati ad affrontare giochi e tentazioni. Chiude il mese, il 25 settembre, UNABOMBER, serie ispirata a eventi reali con Jacob Tremblay, Russell Crowe e Shailene Woodley, dedicata alla trasformazione di Ted Kaczynski e alla lunga caccia dell’FBI. Per chi torna dalle ferie, il regalo è tutto lì: aprire Netflix e trovare già una lunga lista di novità incluse nell’abbonamento.

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