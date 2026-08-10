Netflix e Paramount saranno gratuiti per gli utenti? Potrebbe cambiare tutto

Una risposta alla pressione sui ricavi, ai prezzi degli abbonamenti saliti negli ultimi anni e alla stanchezza degli utenti, soprattutto nei principali mercati europei e negli Stati Uniti.

Tra i gruppi già al lavoro, Paramount+ sembra il più avanti. Secondo quanto riportato da Business Insider, la società starebbe studiando una sezione interna chiamata, nei documenti e nelle riunioni aziendali, “Free Front Porch”. In pratica, una porta d’ingresso gratuita alla piattaforma, finanziata dalla pubblicità, per mostrare una parte del catalogo senza chiedere subito un abbonamento.

L’offerta, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe comprendere serie meno recenti, film scelti o singoli episodi di alcune stagioni. Non tutto il catalogo, quindi. Più che altro un assaggio, pensato per tenere agganciato chi oggi non vuole pagare un altro servizio o ha già tagliato uno o più abbonamenti.

Il progetto potrebbe affiancarsi a Pluto TV, servizio gratuito già controllato da Paramount e basato sugli annunci. La differenza sarebbe nel modo in cui viene presentato: Pluto TV resta una piattaforma separata, mentre la Free Front Porch porterebbe contenuti gratuiti dentro Paramount+. L’obiettivo è chiaro: trasformare almeno una parte degli utenti gratuiti in clienti paganti. Non per forza subito, ma col tempo.

Disney+ guarda al gratis, ma la pubblicità resta il nodo

La strada seguita con attenzione è anche quella di Disney+. Secondo indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, la piattaforma avrebbe avviato primi confronti interni su una sezione gratuita con contenuti supportati da annunci. Anche qui, però, non si parla ancora di un lancio vicino. Le discussioni sarebbero all’inizio, senza una data fissata e senza dettagli ufficiali sul catalogo.

Telecomando, tablet e bollette in salotto richiamano il tema dei costi e dei piani streaming con pubblicità.

Il punto resta la pubblicità digitale. Per anni le piattaforme hanno venduto un’idea opposta: niente interruzioni, accesso illimitato, contenuti esclusivi. Poi sono arrivati gli aumenti dei prezzi, i piani con spot a costo ridotto e, in molti Paesi, una maggiore attenzione ai conti rispetto alla sola corsa agli abbonati.

Per Disney+, una parte gratuita avrebbe due vantaggi. Da un lato riportare dentro il proprio circuito utenti che si sono allontanati. Dall’altro offrire agli inserzionisti nuovi spazi, più controllati rispetto al web aperto. Ma l’equilibrio è sottile. Se l’offerta gratis fosse troppo ricca, rischierebbe di togliere interesse ai piani a pagamento. Se fosse troppo povera, non attirerebbe nessuno. È lì che si decide la partita.

Netflix frena: il rischio è perdere abbonati paganti

Più prudente appare Netflix, anche se negli ultimi anni ha già cambiato passo introducendo piani con pubblicità in diversi mercati. A metà luglio, il co-amministratore delegato Greg Peters ha spiegato che un’offerta gratuita potrebbe avere senso in alcuni Paesi, ma solo dove il mercato pubblicitario locale sia abbastanza grande da reggere l’operazione.

Per Netflix il tema è più delicato. Nei Paesi dove il servizio è già molto diffuso, una versione gratuita potrebbe spingere alcuni abbonati a lasciare il piano a pagamento. È il nodo della cannibalizzazione, parola usata spesso nel settore e sempre con cautela: dare gratis ciò che prima si vendeva può allargare il pubblico, certo, ma può anche abbassare i ricavi medi.

Per questo l’azienda osserva, fa i conti e prende tempo. Una fonte industriale citata dalla stampa americana ha riassunto il dilemma in modo netto: “Bisogna scegliere il mercato giusto”. Dove Netflix ha ancora spazio per crescere, una fascia gratuita potrebbe diventare una porta d’ingresso. Dove invece gli abbonati sono già molti, quella stessa porta rischia di diventare un’uscita.

Perché lo streaming cerca soldi oltre gli abbonamenti

Il cambio di rotta nasce da un fatto ormai evidente: dopo anni di crescita veloce, il mercato dello streaming è entrato in una fase più matura. Gli utenti confrontano i prezzi, attivano e disdicono con più facilità, scelgono una piattaforma un mese e un’altra il mese dopo. Alla fine, in casa, la somma degli abbonamenti pesa.

Per le società, quindi, gli abbonamenti non bastano più come unica fonte di ricavi. Le offerte gratuite con advertising possono portare nuovi introiti pubblicitari, riattivare utenti fermi e allargare il pubblico senza abbassare ufficialmente i prezzi dei piani premium. Una via di mezzo: meno drastica di uno sconto, più stabile di una promozione temporanea.

Resta da capire quando queste ipotesi diventeranno prodotti veri. Paramount+ sembra più avanti, mentre Disney+ e Netflix sono ancora alla fase delle valutazioni. In Europa, compresa la Germania citata dalle prime indiscrezioni, non ci sono tempi certi. Ma il segnale è chiaro: lo streaming gratis con pubblicità non è più un esperimento ai margini. Sta entrando, poco alla volta, nel cuore del modello degli abbonamenti.