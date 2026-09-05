Netflix a Settembre stravolge tutto: azione e alta tensione, ti terranno inchiodati al divano

Netflix prepara un settembre pieno di titoli capaci di alzare il ritmo, tra thriller, crime, misteri e storie costruite per tenere alta la tensione.

Il catalogo punta su racconti familiari complicati, indagini oscure e serie da vedere una puntata dopo l’altra, con generi diversi ma un filo comune: lasciare poco spazio alla noia. Per chi cerca qualcosa da iniziare la sera e finire molto più tardi del previsto, le nuove proposte non mancano.

Thriller familiari e indagini oscure: da Un sacrificio di sangue a L’uomo dei sussurri

Tra le novità più forti per chi cerca thriller su Netflix c’è Un sacrificio di sangue, un poliziesco che parte dall’omicidio brutale di due agenti e porta in scena un detective costretto a lavorare con il padre, ex poliziotto con cui i rapporti si sono spezzati da tempo. La caccia all’assassino conta, certo. Ma pesa anche quella crepa privata che torna fuori proprio nel momento peggiore.

Atmosfera tesa anche in L’uomo dei sussurri, dove la scomparsa di un bambino riapre ferite mai chiuse: un vedovo chiede aiuto al padre, detective in pensione, mentre il caso sembra legarsi a un serial killer già arrestato anni prima. L’indagine corre su due piani, quello criminale e quello familiare. E, spesso, è il secondo a fare più male.

Crime, potere e seconde possibilità: Beauty in Black, The Cleaning Lady e Ovunque tu sia

Il filone più vicino al crime drama passa da Beauty in Black, serie in cui l’impero dei Bellarie viene travolto da arresti, ambizioni e conti in sospeso dentro la stessa famiglia. Horace trascina tutti dietro le sbarre, Kimmie prova a prendersi il suo spazio e ogni alleanza sembra avere un prezzo.

Più legata alla strada e alla lotta per restare in piedi è The Cleaning Lady, con Thony che tenta di lasciarsi alle spalle il cartello e tornare alla medicina. Ma uscire da quel mondo, scopre presto, è molto più difficile di quanto pensasse. Perché non basta cambiare lavoro per cambiare vita.

In Ovunque tu sia, invece, il tono si fa ancora più doloroso: un padre, finito in carcere da innocente per l’omicidio del figlio, scopre che il ragazzo potrebbe essere ancora vivo e decide di cercarlo. Una storia di colpa, ostinazione e speranza, senza scorciatoie.

Tra true crime, vampiri e missioni militari: i titoli seriali per una maratona senza pause

Per chi cerca serie da vedere in maratona, il catalogo di Netflix a settembre si allarga con titoli molto diversi. The Idaho Murders: incubo al college entra nel territorio del true crime e ricostruisce l’omicidio di quattro studenti dell’Università dell’Idaho attraverso filmati delle bodycam della polizia, messaggi e interviste ai familiari. Materiali che, secondo la presentazione della docuserie, servono a restituire il peso umano del caso.

Si cambia registro con The Vampire Diaries, dove Stefan e Damon, fratelli vampiri rivali, si contendono l’affetto di Elena in una storia tra teen drama e soprannaturale. Sul fronte poliziesco resta centrale Chicago PD, spin-off di Chicago Fire, dedicato agli agenti in divisa e all’unità intelligence della città.

Chi vuole missioni rischiose, disciplina e vite private sempre sotto pressione può invece scegliere SEAL Team, serie militare su una squadra di Navy SEAL impegnata in operazioni delicate in varie parti del mondo. Un’offerta ampia, insomma. E perfetta per restare inchiodati al divano.