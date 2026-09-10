Netflix a metà prezzo? Il trucco c'è, ma sono in pochi a saperlo

Pagare Netflix quasi la metà per alcuni mesi è davvero possibile, ma c’è un passaggio fondamentale che rischia di far perdere completamente lo sconto.

La nuova iniziativa non modifica direttamente il prezzo dell’abbonamento e non viene applicata automaticamente a chi utilizza un determinato metodo di pagamento. Bisogna invece seguire una procedura precisa, rispettare alcune condizioni e soprattutto muoversi prima che vengano esauriti i posti disponibili.

Netflix quasi a metà prezzo: quanto si può recuperare ogni mese

La promozione coinvolge il piano Netflix Standard con pubblicità, che nel mercato interessato costa 6,99 euro al mese. Grazie all’iniziativa con PayPal, gli utenti che rispettano le condizioni possono ottenere un cashback fino a 3,50 euro per ciascun pagamento mensile.

Il meccanismo porta quindi il costo effettivo dell’abbonamento vicino alla metà per un periodo limitato. Il vantaggio dura per tre mensilità e consente di recuperare complessivamente fino a 10,50 euro. Non bisogna però aspettarsi di vedere 3,49 euro direttamente nella schermata di Netflix: l’abbonamento viene pagato normalmente e il rimborso arriva successivamente sul conto PayPal.

È proprio qui che nasce il primo equivoco. Pagare Netflix con PayPal non basta per ottenere automaticamente il cashback. Chi cambia semplicemente il metodo di pagamento senza effettuare prima l’attivazione richiesta rischia di pagare il prezzo pieno senza ricevere alcun rimborso.

Il passaggio nascosto nell’app PayPal e il limite che può far finire tutto prima

Per partecipare bisogna innanzitutto aprire l’app PayPal e individuare l’offerta dedicata a Netflix. La promozione deve essere attivata sul proprio account prima di procedere con la sottoscrizione del piano e prima di effettuare il pagamento.

Solo dopo questo passaggio si può scegliere PayPal come metodo di pagamento per Netflix. L’ordine delle operazioni, quindi, non è un dettaglio: è parte delle condizioni necessarie per ricevere il rimborso.

C’è anche un altro requisito importante. Nei 31 giorni precedenti all’adesione non deve risultare un pagamento Netflix effettuato tramite PayPal. Questo significa che la promozione non è necessariamente accessibile a chi utilizza già da tempo quel sistema per saldare l’abbonamento.

Inoltre, i posti non sono illimitati. L’iniziativa può essere utilizzata da un massimo di 80.000 partecipanti e l’adesione è prevista fino al 30 settembre 2026. Se il tetto viene raggiunto prima, però, la possibilità di attivarla può sparire dall’app senza aspettare la scadenza ufficiale.

Il vero dettaglio da ricordare arriva dopo il terzo mese

Il cashback non trasforma il prezzo ridotto in una nuova tariffa permanente. Dopo il terzo rimborso, PayPal smette semplicemente di restituire parte della somma, mentre Netflix continua a rinnovarsi automaticamente alle condizioni previste dal piano sottoscritto.

Chi vuole approfittare dell’iniziativa soltanto per qualche mese deve quindi ricordarsi di controllare il rinnovo. Il piano Standard con pubblicità può essere disdetto mensilmente, ma la cancellazione non avviene in automatico quando termina la promozione. Segnarsi la data del terzo pagamento può evitare di accorgersi troppo tardi che il prezzo è tornato pieno.

C’è infine una precisazione importante per chi legge dall’Italia: la promozione PayPal-Netflix descritta è stata lanciata in Germania, in occasione dell’arrivo della seconda stagione di “The Gentlemen”. Al momento la fonte non indica la disponibilità della stessa iniziativa per gli account italiani. Il meccanismo resta però interessante perché mostra come, dietro alcune offerte sulle piattaforme streaming, il vero vantaggio possa dipendere più dall’attivazione corretta di una promozione che dal semplice prezzo mostrato nell’abbonamento.