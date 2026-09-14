Nessuno usa più le cover per gli smartphone, è questa la nuova tendenza ed è effettivamente la svolta

L’idea, fino a poco tempo fa quasi impensabile, è usare lo smartphone senza cover, così com’è appena uscito dalla scatola. Più bello da vedere, certo. Ma non senza qualche rischio.

La spinta arriva dai nuovi materiali degli smartphone. Telai in titanio, leghe leggere, vetri studiati per sopportare meglio gli urti di tutti i giorni. Negli ultimi anni i produttori hanno puntato soprattutto su questo: telefoni meno delicati, ma ancora sottili, eleganti, con quel design pulito che una cover del telefono spesso finisce per coprire del tutto. Il punto è qui.

Molti comprano dispositivi da oltre mille euro anche per le finiture, i colori, la sensazione al tatto. Poi li chiudono subito in una custodia spessa, magari nera, uguale a mille altre. «Li fanno più robusti adesso, a me cade spesso ed è ancora a posto», ha raccontato al BBC un utente che usa il cellulare senza custodia.

Una frase semplice, ma dice molto: la percezione sta cambiando. Le aziende, però, non parlano di telefoni indistruttibili. Promettono piuttosto una maggiore resistenza agli urti, vetri più avanzati e strutture interne capaci di assorbire meglio i colpi. Il telefono può reggere di più, sì. Ma resta pur sempre un oggetto fragile, pieno di componenti minuscoli.

I test di caduta: quanto reggono davvero gli smartphone di nuova generazione

Secondo quanto riferito dal giornalista del BBC, alcuni smartphone di nuova generazione avrebbero superato in laboratorio prove di caduta fino a circa due metri. Più o meno l’altezza di un telefono che scivola da una mano alzata o da uno scaffale. Ma un test resta un test: pavimento, angolo d’impatto, superficie, tutto è controllato. Nella vita reale va diversamente.

Uno smartphone “nudo” su un banco di test, con la cover trasparente messa da parte: il tema è l’uso senza custodia.

Anche Consumer Reports, rivista statunitense specializzata nelle prove sui prodotti di consumo, ha registrato un netto passo avanti rispetto al passato. Rich Fisco, responsabile dei test elettronici della testata, ha ricordato che all’inizio «un terzo dei dispositivi falliva nelle prove di caduta», durante le quali i telefoni venivano fatti sbattere contro una superficie dura, come un muro di cemento. Oggi, ha spiegato, i risultati sono migliori. Molto migliori.

Poi però arriva la domanda pratica, quella che pesa davvero: «È vero, non hai bisogno di una custodia per telefono, ma la questione è: vuoi rischiare?», ha detto Fisco, sorridendo. Perché fuori dal laboratorio ci sono il marciapiede bagnato, le chiavi nella borsa, il lavandino, il bordo del tavolo. Non la prova controllata. La strada.

Il rischio resta: riparazioni costose e danni a schermo e fotocamera

Il problema non è solo rompere lo schermo dello smartphone. Una caduta può segnare il vetro posteriore, danneggiare il modulo della fotocamera, piegare o graffiare i bordi metallici. Può anche lasciare microfratture che non si vedono subito. Poi, magari dopo qualche giorno, la lente non mette più a fuoco bene o sul display compare una linea. Ed è lì che arriva il conto.

Le riparazioni degli smartphone restano care, soprattutto sui modelli di fascia alta. Cambiare un display o una fotocamera può voler dire spendere centinaia di euro, a seconda del marchio, della garanzia e del tipo di intervento. E l’assicurazione non sempre risolve tutto: spesso ci sono franchigie, limiti e tempi d’attesa.

Il giornalista del BBC ha raccontato di aver provato per un mese a usare un telefono costoso senza protezione. A lui è andata bene: nessuna caduta, nessun graffio, dispositivo intatto. A un amico, invece, no. Quando si sono rivisti al parco, alla domanda su come fosse andata, la risposta è stata secca: «Male. Mi è caduto. È rotto, crepato, davanti e anche sulla lente della fotocamera». Poche parole. Più che sufficienti.

La scelta degli utenti: design “nudo” contro sicurezza quotidiana

Alla fine la scelta resta personale. Usare lo smartphone senza custodia significa godersi il design originale, il peso vero del dispositivo, i materiali scelti dal produttore. Per qualcuno è una piccola libertà. Per altri è solo un rischio evitabile, soprattutto se il telefono passa la giornata tra lavoro, mezzi pubblici, palestra e casa.

Le cover per smartphone, quindi, non spariranno dall’oggi al domani. Continueranno a essere vendute, personalizzate, abbinate agli accessori e cambiate come oggetti di moda. Però potrebbero non essere più considerate obbligatorie da tutti, almeno da una parte degli utenti più attenti al design o meno preoccupati dalle cadute.

Il futuro, probabilmente, sarà diviso: da una parte chi sceglierà il telefono “nudo”, fidandosi dei vetri antiurto e dei telai più robusti; dall’altra chi continuerà a mettere una protezione appena aperta la scatola. Senza pensarci troppo. In mezzo resta la stessa domanda: il telefono forse può reggere. Ma tu, davvero, te la senti?