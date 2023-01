Need for Speed Unbound PS5 a meno di 50 euro su Amazon

Need for Speed Unbound è il titolo più recente della serie di corse più seguita al mondo, e lo puoi trovare ora su Amazon a soli 49,77€ invece di 79,99€.

Il gioco all’inizio ti farà scegliere tra una Dodge Charger del ’69, una Lamborghini Countach dell’88 e una Nissan Silvia K del ’98. Le modifiche alle prestazioni non sono disponibili fino a quando non si raggiunge un particolare punto della trama, ma nonostante questo piccolo inconveniente ha un aspetto fantastico ed è capace di unire il realismo con un aspetto graffiti ombreggiato che funziona sorprendentemente bene.

Unbound è un fantastico gioco di corse in stile arcade che non si prende mai troppo sul serio anche quando scappi dalla polizia. Il gioco si svolge nella città immaginaria di Lakeshore, dove le corse su strada sono la rovina della polizia e del governo locali. Puoi partecipare a diversi tipi di eventi: sprint, resistenza e, naturalmente, gare organizzate. Questo gioco è in stile open world e da vibrazioni simili a GTA. Hanno anche aggiunto alcuni oggetti da collezione per permetterti di sbloccare alcune modifiche estetiche per le tue auto.

Need for Speed Unbound è stato rilasciato in accesso anticipato per la sua Palace Edition il 29 novembre 2022. I membri di EA Play (inclusi i membri di Xbox Game Pass Ultimate) hanno potuto provarlo per dieci ore e i membri di EA Play Pro con accesso anticipato illimitato. Il gioco è stato rilasciato ufficialmente il 2 dicembre 2022. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.