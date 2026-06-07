Nè Vodafone, nè Iliad, è questa l'offerta dell'estate e al prezzo di un caffè hai praticamente di tutto

Oh Mobile rilancia la sua proposta di punta in vista della stagione estiva, puntando dritto su un target alla ricerca di connettività a basso costo. La nuova ho. 4,95 100 GB è attivabile a 4,95 euro al mese, una cifra che si allinea alla soglia psicologica del costo di un caffè giornaliero. Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, 200 SMS mensili e una dotazione di 100 Giga di traffico dati in tecnologia 4G.

L’offerta segue la logica dell’operatore virtuale che punta a sottrarre quote di mercato alla concorrenza. È infatti una classica operator attack, sottoscrivibile esclusivamente dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da specifici provider, tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Digi, Tiscali e numerosi altri gestori minori. L’attivazione comporta un esborso iniziale di 4,99 euro, oltre alla necessaria ricarica per coprire il primo canone mensile anticipato.

La nuova offerta economica dell’estate per la telefonia

La gestione della componente hardware della SIM presenta una sfumatura curiosa: la tessera fisica è gratuita, mentre la scelta della eSIM prevede un costo di emissione pari a 0,05 euro. Una cifra irrisoria, quasi simbolica, che però distingue tecnicamente le due modalità di accesso al servizio.

Sotto il profilo delle performance, la rete 4G garantisce una velocità di navigazione che tocca i 60 Mbps sia in download che in upload. Per chi necessitasse di uno scatto in avanti verso il 5G, capace di raggiungere picchi di 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, l’operatore vincola l’accesso all’opzione “ho. Il Turbo”, sottoscrivibile con un sovrapprezzo di 1,29 euro mensili.

La copertura del servizio si estende su tutto il territorio nazionale, garantendo una stabilità che si conferma un fattore determinante per le utenze in movimento. Nel contesto dei viaggi all’interno dell’Unione Europea, il piano tariffario rispetta le normative sul roaming: gli utenti hanno a disposizione 8,20 Giga ogni mese senza costi aggiuntivi, mantenendo invariati i minuti illimitati e la quota di 200 SMS.

Un dettaglio tecnico non trascurabile riguarda il consumo dei dati: il volume di 100 Giga si rivela sovradimensionato per un uso standard di messaggistica e navigazione web, ma la sua vera utilità emerge durante le ferie, quando l’assenza di reti Wi-Fi stabili sposta il carico di lavoro interamente sulla rete cellulare. Trasmettere in streaming un film in alta definizione o gestire una videochiamata prolungata durante un trasferimento in treno erode rapidamente il monte dati a disposizione, rendendo la soglia dei 100 Giga una protezione necessaria piuttosto che un surplus.

Esiste poi un elemento di riflessione sulla natura stessa del mercato attuale: la proliferazione di offerte sotto la soglia dei 5 euro sta frammentando ulteriormente il panorama dei consumatori, creando un esercito di utenti pronti a migrare da un gestore all’altro non appena scade il vincolo contrattuale o compare una tariffa di pochi centesimi più vantaggiosa. Questa dinamica di costante portabilità mina la fidelizzazione a lungo termine, trasformando il numero telefonico in una commodity svincolata dall’identità dell’operatore. Il saldo finale tra risparmio e qualità della rete resta, in ultima analisi, l’unica variabile di cui l’utente deve realmente tenere conto prima di completare il passaggio.