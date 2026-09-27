Né in un cassetto né in un cestino: ecco un ottimo posto dove conservare i prodotti tech

Dentro possono esserci ancora dati personali, documenti di lavoro, foto, fatture, file sensibili. E un disco dimenticato in un cassetto non è per forza un disco al sicuro. Il problema non è solo quanto dura il supporto: contano anche privacy, umidità, urti, elettricità statica e quella brutta abitudine di infilare tutto in una scatola, insieme a cavi, caricabatterie e vecchi telefoni.

Il primo errore è considerarli innocui. Un hard disk esterno o un disco interno smontato da un computer può restare fermo per mesi, anche per anni, ma se contiene ancora fotografie, documenti, cartelle sanitarie, fatture o file aziendali, quei dati possono essere recuperati. A volte anche con strumenti alla portata di molti, soprattutto se il disco non è stato cancellato nel modo giusto. Gli esperti di cybersecurity lo ripetono spesso: un dispositivo spento non è automaticamente un dispositivo sicuro.

Poi ci sono i danni fisici. Cassetti pieni, scatole improvvisate, buste di plastica, attrezzi metallici, caricabatterie buttati alla rinfusa: basta poco. Un colpo, una caduta da un ripiano, una scarica di elettricità statica. Gli hard disk meccanici sono delicati, perché piatti e testine non perdonano sempre. Anche i rifiuti domestici sono una pessima idea, per l’ambiente e per la sicurezza. Un disco gettato senza precauzioni può essere raccolto, aperto, letto. E a quel punto il problema non è più informatico: riguarda direttamente chi quei dati li ha lasciati lì.

Custodie antistatiche, contenitori rigidi e luogo asciutto: come conservarli davvero

Per tenere un disco in attesa di riutilizzo o smaltimento, la soluzione più prudente è una busta antistatica, come quelle usate per spedire componenti informatici e schede madri. Serve a limitare il rischio di scariche elettriche, che spesso non lasciano segni ma possono rovinare l’elettronica. La busta, però, non basta. Meglio inserirla in un contenitore rigido, possibilmente con un po’ di imbottitura, così il disco non sbatte durante gli spostamenti.

Vecchi hard disk conservati alla rinfusa in un cassetto, esempio di archiviazione poco sicura prima di riutilizzo o riciclo.

Anche il posto scelto fa la differenza. Meglio un ripiano stabile, asciutto, lontano da termosifoni, finestre umide, cantine, garage e zone dove si formano condensa o sbalzi di temperatura. Un armadio interno, al riparo dalla luce diretta, è spesso più sicuro di una scatola lasciata per anni nel box. Per gli SSD valgono regole simili: non hanno parti meccaniche e resistono meglio agli urti, ma restano sensibili a calore, umidità e danni elettrici. Una regola semplice, spesso ignorata: non impilare troppi supporti uno sull’altro e non tenerli vicino a magneti, alimentatori o attrezzi metallici.

Prima di archiviare: cancellare i dati, mettere etichette e controllare lo stato del disco

Prima di mettere via un vecchio disco, bisogna decidere che fine farà: archivio, nuovo uso o riciclo elettronico. Se deve restare come archivio, conviene controllare che i file si aprano davvero e, quando serve, fare una seconda copia su un altro supporto o su un servizio cloud affidabile. Se invece il disco dovrà essere riutilizzato, la priorità diventa la cancellazione sicura dei dati. Eliminare i file o fare una formattazione rapida non basta: molte informazioni possono restare recuperabili.

Sugli hard disk tradizionali si possono usare programmi di sovrascrittura. Sugli SSD, invece, è meglio ricorrere alle funzioni di “secure erase” previste dal produttore o dal sistema operativo. Chi non è pratico dovrebbe rivolgersi a un tecnico, soprattutto se il supporto contiene documenti di lavoro o dati sensibili. Utile anche un’etichetta chiara: “backup foto 2018-2021”, “disco da cancellare”, “non funzionante”. Sembra una banalità, ma evita errori mesi dopo. Un controllo dello stato del disco, tramite strumenti che leggono i parametri SMART, può segnalare errori, settori danneggiati o primi cedimenti. Non dà certezze assolute, ma aiuta a capire se ci si può ancora fidare di quel supporto.

Quando è ora di smettere: riciclo certificato, distruzione fisica e privacy

A un certo punto, conservarli non ha più senso. Se il disco non funziona, non serve più o contiene dati che non devono finire nelle mani sbagliate, la strada corretta è il riciclo certificato: centri di raccolta comunali, rivenditori autorizzati o operatori specializzati nei rifiuti elettronici. Gli hard disk rientrano nei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non vanno gettati nell’indifferenziata. Dentro ci sono materiali recuperabili, ma anche componenti che devono essere trattati nel modo giusto.

Quando la priorità è la tutela della privacy, soprattutto per studi professionali, aziende o dispositivi usati per dati sanitari e contabili, può servire la distruzione fisica del supporto. Ma non significa spaccarlo a caso con un martello in garage: è rischioso e spesso non basta. Meglio affidarsi a servizi che rilasciano un certificato di distruzione o, in casa, almeno unire cancellazione sicura e conferimento corretto. La regola finale è semplice: un vecchio hard disk non è solo tecnologia superata. Finché contiene dati, va trattato come un archivio personale. Anche se resta fermo, in silenzio, in fondo a una scatola.