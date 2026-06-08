Né a piantana né a colonna: tutti stanno comprando il ventilatore orizzontale, costa pochissimo ma è un tornado

Venti decibel. È il livello di rumorosità minimo dichiarato dal ventilatore 2 in 1 con motore DC, quello che lo ha fatto diventare il riferimento per chi cerca aria fresca senza rinunciare al sonno. Per capire la scala: 20 dB è paragonabile al fruscio delle foglie. Un condizionatore portatile medio viaggia attorno ai 50-60 dB. La differenza non è marginale.

Il formato che sta raccogliendo più attenzione in questa stagione è il 2 in 1: un dispositivo che si usa a piena altezza — intorno ai 110 centimetri — oppure si abbassa e si riorienta in verticale per diventare un ventilatore da appoggio a circa 70 centimetri. Non si tratta di un semplice accessorio intercambiabile, ma di una struttura progettata per cambiare configurazione in pochi secondi, senza attrezzi. Questo lo distingue sia dai classici ventilatori a piantana, fissi nella loro posizione, sia da quelli da tavolo tradizionali, limitati per portata e distanza.

Nuovo formato di ventilatore: orizzontale

La portata è il dato che sorprende di più: fino a 2.465 metri cubi d’ora, con una distanza di ventilazione dichiarata di 30 metri. Non è un numero che si trova spesso in questa fascia di prezzo. Le pale a profilo biomimetico — ispirate all’ala del gabbiano, una geometria che riduce la turbolenza senza sacrificare la spinta — contribuiscono sia alla silenziosità che alla stabilità del flusso.

Il sistema di oscillazione è doppio: 90 gradi in orizzontale e 120 gradi in verticale. Combinati, coprono una buona parte di un ambiente domestico senza spostare il ventilatore. Le velocità disponibili sono 12, con quattro modalità operative distinte. Il telecomando è magnetico e si aggancia alla struttura, così non si perde.

Con 30 watt di potenza assorbita e un consumo di 0,72 kWh nelle 24 ore, il costo operativo è trascurabile anche per un utilizzo continuativo. Il timer integrato arriva fino a 12 ore, sufficiente per programmare lo spegnimento notturno senza svegliarsi a orari strani.

Un dettaglio laterale che vale la pena segnalare: il display è touch, integrato nel corpo del ventilatore. Una scelta pratica che elimina il pannello di controllo separato, spesso il primo punto di fragilità nei modelli di fascia media.

L’osservazione contro-intuitiva è questa: il ventilatore 2 in 1 in configurazione verticale corta funziona meglio per chi dorme basso — sul tatami, su un materasso a terra, in tenda da campeggio indoor — perché dirige il flusso esattamente all’altezza del corpo sdraiato, cosa che una piantana standard non riesce a fare altrettanto efficacemente. Non è il caso d’uso di cui parla il marketing, ma è reale.

Su Amazon ci sono vari modelli con queste caratteristiche e consegna gratuita per i clienti Prime, con opzione di pagamento rateale a tasso zero. Chi preferisce vederlo dal vivo prima di acquistare lo trova anche in diversi negozi di elettronica e casalinghi, dove la disponibilità tende però ad assottigliarsi rapidamente con l’avanzare della stagione.

Il caldo di giugno è già alle porte. Chi compra adesso evita i rincari e i ritardi nelle spedizioni che arrivano puntualmente nelle settimane di picco, quando la domanda triplica e i tempi di consegna si allungano.