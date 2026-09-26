Nastro adesivo sulle ruote di auto e moto: perché tutti lo stanno facendo

È un trucco semplice, usato da alcuni motociclisti anche in Italia, soprattutto quando la moto resta ferma per ore in strada o in un garage condiviso. Non è un antifurto, non blocca nulla e non sostituisce un vero antifurto per moto. Però può dare un colpo d’occhio immediato. A patto di metterlo nel punto giusto: lontano da battistrada, freni e parti in movimento.

Il principio è molto semplice. Il nastro adesivo sullo pneumatico fa da segno, una piccola tacca da controllare quando si torna alla moto. Si applica un pezzetto ben visibile sul fianco della gomma, magari vicino alla valvola dello pneumatico, e si tiene a mente la sua posizione rispetto al terreno, al parafango o a un punto fisso della ruota.

Se al rientro quel segno non è più dove lo si era lasciato, vuol dire che la ruota ha girato. E quindi la moto potrebbe essere stata spostata, anche solo di pochi centimetri. Come ricordano spesso in officina quando si parla di questi rimedi fai-da-te, è un riferimento, non una prova: aiuta a notare un movimento, ma da solo non dice che cosa sia successo.

Il trucco viene usato soprattutto da chi lascia la motocicletta in strada, nei cortili condominiali o in zone dove il mezzo può essere urtato, spinto o manovrato da altri. È un controllo rapido, quasi casalingo: si guarda la ruota, si confronta il segno e ci si fa un’idea.

Dove applicarlo senza correre rischi

La parte importante è la sicurezza. Il nastro adesivo non va mai messo sul battistrada, cioè sulla parte della gomma che tocca l’asfalto. Anche un pezzo piccolo può sporcarsi, staccarsi o lasciare residui. Meglio non mettere nulla sulla superficie di contatto dello pneumatico. Il punto corretto è il fianco dello pneumatico, pulito e asciutto, in una zona laterale ben visibile a moto ferma.

Dettaglio della ruota anteriore con nastro adesivo sul fianco della gomma, usato come riferimento per capire se la moto è stata spostata.

Prima di attaccarlo conviene passare un panno sulla gomma, togliendo polvere, umidità o fango. Il pezzo deve essere piccolo, ben aderente e facile da riconoscere. Non serve esagerare: bastano pochi centimetri. C’è chi lo mette vicino alla valvola, chi preferisce allinearlo al parafango o a un segno già presente sul fianco della gomma.

Occhio, però, alle parti delicate. Il nastro sulla ruota della moto non deve mai finire su disco, pinza, cerchio vicino ai freni, catena, corona o altri organi in movimento. Prima di partire va sempre controllato. Se è sollevato, piegato o sporco, meglio toglierlo. Per un controllo visivo non vale la pena correre rischi.

Che cosa può dire davvero al ritorno al parcheggio

Quando si torna al parcheggio, la verifica è immediata: si controlla se il riferimento visivo sullo pneumatico è rimasto nella stessa posizione rispetto al terreno o alla valvola. Se il nastro appare ruotato, la moto potrebbe essere stata mossa. Magari per un urto, per una manovra troppo stretta, per uno spostamento volontario o, nei casi peggiori, per un tentativo di furto.

Il punto è non dare a quel segno più valore di quanto ne abbia. Il nastro può staccarsi con la pioggia, il caldo, la polvere o lo sfregamento. Qualcuno potrebbe anche toglierlo, oppure l’adesivo può semplicemente perdere presa dopo molte ore. Per questo il controllo può offrire un indizio, non una certezza.

Se la posizione è cambiata, la scelta più prudente è fare un controllo completo prima di mettersi in marcia: pressione e stato degli pneumatici, leve, freni, specchietti, cavalletto e assenza di oggetti vicino a catena o ruote. Conviene guardare anche eventuali graffi, segni sul cavalletto o spostamenti del manubrio. Sono dettagli piccoli, ma possono dire molto.

Perché non sostituisce bloccadisco, catena e antifurto

Il limite è chiaro: il nastro adesivo sulla ruota può far capire che la moto si è mossa, ma non impedisce a nessuno di spostarla. Non blocca la ruota, non fa suonare un allarme, non manda la posizione e non rende il furto più difficile. Va considerato un aiuto in più, non una protezione.

Per soste lunghe o notturne restano più adatti strumenti pensati per questo: bloccadisco, catena fissata a un punto solido, lucchetti omologati, allarmi sonori e dispositivi di localizzazione. Nei parcheggi più esposti, usare più sistemi insieme è di solito la scelta più sensata. Conta anche dove si lascia la moto: una zona illuminata, frequentata e magari coperta da telecamere riduce i rischi più di qualunque trucco improvvisato.

Il nastro, insomma, può servire. Aiuta a capire se la moto parcheggiata è stata toccata o spostata. Ma resta quello che è: un segno sulla gomma. Prima di partire va controllato e, se serve, rimosso. La sicurezza vera passa da manutenzione, attenzione e dispositivi fatti per proteggere davvero il mezzo.