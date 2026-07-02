Nascondere i cavi della TV senza forare: guida pratica per un salotto ordinato e moderno

Televisori, console, soundbar e dispositivi connessi hanno moltiplicato i fili dietro e sotto lo schermo. E il disordine si vede subito. L’obiettivo, però, non è rifare casa: basta poco per avere un salotto ordinato e moderno, con soluzioni leggere, economiche e reversibili. Niente trapano, niente lavori. Solo metodo, accessori giusti e un minimo di attenzione al percorso dei cavi.

Negli ultimi anni il salotto minimalista ha cambiato la zona TV: mobili bassi, pareti più libere, schermi appesi o appoggiati su supporti sottili. Tutto più pulito, almeno in apparenza. Perché poi basta un filo fuori posto e l’effetto si perde. Il cavo di alimentazione, l’HDMI, la presa della soundbar, il caricatore della console: pochi elementi, ma sufficienti a rompere l’ordine. Il paradosso è questo.

I mobili si sono alleggeriti, mentre gli apparecchi sono aumentati. Dove prima c’erano solo televisore e magari lettore DVD, oggi ci sono console da gioco, decoder, altoparlanti smart, hard disk, router e multiprese. “Il problema non è avere tecnologia in casa, ma lasciarla sembrare provvisoria”, spiegano spesso gli interior organizer parlando di cable management domestico. Una matassa sotto il mobile non è solo brutta da vedere: complica le pulizie e può diventare d’intralcio, soprattutto con bambini o animali in casa.

Canaline autoadesive, minicanaline e clip: le soluzioni senza trapano

La soluzione più semplice per nascondere i cavi della televisione resta la canalina autoadesiva. È in plastica rigida o semi-rigida, si applica alla parete senza forare, si taglia su misura e si fissa con il biadesivo già presente sul retro. Se serve, si può anche verniciare dello stesso colore del muro.

Il risultato è ordinato, discreto e soprattutto reversibile: un vantaggio importante per chi vive in affitto. Quando il percorso dei fili non è dritto, aiutano le minicanaline con curve e raccordi, utili per seguire angoli, battiscopa o spigoli del mobile TV. Sono meno vistose delle canaline tradizionali e permettono di raccogliere più cavi nello stesso tracciato, evitando fili penzolanti dietro lo schermo. Prima, però, conviene misurare bene. Un errore frequente, raccontano gli installatori, è partire dal televisore senza guardare dove si trova la presa più vicina.

Nei casi più semplici bastano invece le clip autoadesive per cavi: costano poco, si fissano dietro al mobile o lungo una mensola e tengono insieme alimentatori, cavi HDMI e fili sottili. Non nascondono tutto, certo. Ma eliminano l’effetto groviglio. E in molti salotti è già un bel passo avanti.

Guaine, tubi, scatole e vaschette per reglette: scegliere in base all’impianto

Quando i cavi sono tanti, meglio passare a guaine e tubi organizzatori, disponibili in tessuto, plastica flessibile o spirale avvolgente. Servono a raccogliere più fili in un unico fascio e riducono molto l’impatto visivo, soprattutto se il tratto da coprire corre dietro al mobile o scende dal televisore verso la presa.

Le versioni a spirale permettono anche di far uscire un singolo cavo nel punto desiderato, senza dover smontare tutto. Per chi ha una regletta multipresa, alimentatori ingombranti o trasformatori sotto la TV, la scelta più pratica può essere una scatola passacavi. Si appoggia a terra o sul ripiano inferiore del mobile, contiene prese e fili in eccesso e lascia fuori solo i cavi necessari. Alcuni modelli hanno coperchi ventilati e aperture laterali: dettagli utili, perché gli alimentatori non dovrebbero restare compressi o coperti da materiali che trattengono calore.

Ci sono poi le vaschette per cavi, da fissare sotto una scrivania o sotto un mobile adatto, senza interventi invasivi se il sistema prevede adesivi resistenti o morsetti. Sono indicate quando il problema principale è l’accumulo di fili nella parte bassa del mobile TV. Prima di comprarle, meglio controllare peso della multipresa, spazio disponibile e accesso alla presa a muro. Sembrano dettagli, ma fanno la differenza.

Libri, vasi e piante: quando il cable management diventa arredo

Non sempre servono accessori tecnici. A volte il cable management funziona meglio quando si mescola con l’arredo già presente. Un gruppo di libri, un vaso alto, una cornice appoggiata nel punto giusto possono coprire il tratto di cavo che scende dietro il televisore o corre lungo il mobile.

La regola è semplice: non deve sembrare un ripiego. L’oggetto deve stare lì per scelta, non per tappare un problema. Anche le piante da interno aiutano. Una Sansevieria, un Ficus compatto o una pianta ricadente, sistemati vicino al mobile TV, possono schermare i cavi senza appesantire la stanza. Serve però attenzione all’acqua: vasi e sottovasi non vanno messi sopra prese, multiprese o trasformatori. Meglio lasciare qualche centimetro di distanza e usare un supporto stabile.

Alla fine, nascondere i cavi della TV senza forare significa scegliere in base alla casa: canaline se il filo corre sulla parete, guaine se i cavi sono molti, scatole se il nodo è la multipresa, elementi decorativi se resta solo un piccolo tratto da coprire. Con una spesa contenuta e un’ora di lavoro, il salotto cambia aspetto. Più pulito, più pratico. E senza buchi nel muro.