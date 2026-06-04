Musica illimitata gratis fino a settembre per tutti questi clienti Apple: come non perdere l’offerta

L’iniziativa consente di accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, contenuti esclusivi come concerti e interviste, e la massima qualità audio, senza alcun costo fino ai primi giorni di settembre. Al termine del periodo promozionale, il piano si rinnova automaticamente a 10,99 euro al mese, salvo disdetta anticipata.

Dispositivi idonei e attivazione dell’offerta

L’offerta copre una vasta gamma di dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini e alcune cuffie e altoparlanti Beats. Per attivarla su iPhone, iPad, Mac o Apple TV, è sufficiente configurare il dispositivo nuovo e aprire l’app Apple Music: comparirà automaticamente un banner con l’offerta. Toccando “Accetta ora”, si avvia il periodo gratuito.

Se si utilizza un dispositivo audio come AirPods o HomePod, sarà necessario abbinarlo a un iPhone o iPad aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Per Apple Watch, invece, la connessione Bluetooth a un iPhone aggiornato è indispensabile. Questo processo garantisce che l’offerta venga riconosciuta e attivata correttamente sui dispositivi collegati.

Come non perdere l’offerta

Il periodo promozionale è limitato nel tempo: è quindi importante attivare l’offerta subito dopo l’acquisto del dispositivo idoneo. Una volta avviati i tre mesi gratuiti, gli utenti possono utilizzare Apple Music senza restrizioni, ascoltando playlist, album e contenuti esclusivi, fino alla fine del periodo promozionale. Chi desidera evitare il rinnovo automatico potrà disdire in qualsiasi momento prima della scadenza dei tre mesi.

Oltre alla possibilità di ascoltare milioni di brani, Apple Music permette di scoprire nuove canzoni e artisti tramite playlist curate, radio in diretta e contenuti editoriali. Per chi utilizza più dispositivi Apple, l’integrazione tra iPhone, iPad, Mac e HomePod consente di passare senza interruzioni da un dispositivo all’altro, offrendo un’esperienza musicale fluida e personalizzata.

I clienti Apple che acquistano un dispositivo idoneo hanno l’opportunità di usufruire di musica illimitata gratis fino ai primi giorni di settembre, con la possibilità di esplorare tutto il catalogo di Apple Music senza costi iniziali. Attivare subito l’offerta e configurare correttamente i dispositivi è la chiave per non perdere questa promozione estiva.