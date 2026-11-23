Il motivo? Il Photored che aveva rilevato l’infrazione risultava approvato, ma non omologato. La decisione, arrivata il 13 novembre 2026 dopo un primo ricorso respinto dal Giudice di Pace, riapre una questione ormai centrale nelle multe stradali rilevate in automatico: la differenza, tutt’altro che secondaria, tra approvazione ministeriale e omologazione degli apparecchi.

La vicenda parte dall’incrocio tra via Emilia Ponente e via Lugo, nel territorio comunale di Faenza, lungo la direttrice Forlì-Bologna. Secondo il verbale, l’automobilista, alla guida di una Peugeot, avrebbe superato la linea di arresto mentre il semaforo era rosso. A registrare il passaggio era stato un dispositivo automatico T-XROAD, matricola 416, installato per controllare le infrazioni semaforiche.

Nel ricorso, il conducente non ha negato di aver oltrepassato la linea. Ha però contestato diversi aspetti dell’accertamento. A cominciare dal tempo passato tra l’accensione del rosso e l’attraversamento: 0,84 secondi, meno di un battito. Un dettaglio che la difesa ha chiesto di valutare insieme alla situazione dell’incrocio. Dagli atti emerge anche la presenza, nelle vicinanze, di segnaletica temporanea e di una persona con giubbotto ad alta visibilità impegnata nella gestione del traffico. Elementi che, secondo il ricorrente, non potevano essere liquidati come semplici particolari.

Ricorso respinto, poi la svolta in appello a Ravenna

Il primo round si era chiuso davanti al Giudice di Pace di Faenza, che aveva respinto l’opposizione. Tra i punti discussi c’era anche la posizione dell’incrocio. Per il ricorrente, la postazione si trovava fuori dal centro abitato e avrebbe quindi richiesto un apposito provvedimento prefettizio per consentire l’accertamento automatico senza contestazione immediata. Il giudice, però, aveva ritenuto quel tratto dentro il centro abitato, anche sulla base delle fotografie prodotte, dalle quali risultava la presenza di edifici residenziali.

Semaforo rosso con dispositivo di rilevazione automatica all’incrocio, tema al centro del caso Photored a Ravenna.

L’automobilista ha quindi fatto appello. Davanti al Tribunale di Ravenna erano chiamati in causa anche l’Unione della Romagna Faentina e il sindaco di Faenza, che però non si sono costituiti. La svolta è arrivata il 13 novembre 2026: la giudice ha accolto l’appello e annullato il verbale. Non per la durata del rosso. Non per la presenza del personale in strada. E nemmeno per la questione del centro abitato. Il punto decisivo era un altro: la regolarità tecnica e amministrativa del dispositivo usato per rilevare l’infrazione.

Approvazione e omologazione: la differenza che ha fatto cadere la multa

Il nodo della sentenza è la distinzione tra approvazione e omologazione. Un apparecchio per il controllo delle violazioni stradali può avere un decreto di approvazione ministeriale. Ma questo, secondo l’orientamento richiamato dal Tribunale, non coincide automaticamente con la formale omologazione richiesta dalla normativa per alcuni strumenti di accertamento. Sembra una questione tecnica. In realtà, può decidere le sorti di una multa.

Nel caso esaminato a Ravenna, il Photored risultava approvato dal ministero, ma non omologato. Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla differenza tra le due procedure, il Tribunale ha ritenuto quel difetto sufficiente per rendere invalida la rilevazione. In pratica, anche se l’automobilista aveva ammesso il passaggio con il rosso, l’amministrazione doveva comunque dimostrare che lo strumento usato per documentare l’infrazione fosse in regola con tutti i requisiti previsti.

La conseguenza è chiara: il comportamento alla guida e la validità dell’accertamento restano due piani separati. L’ammissione del fatto non basta a sanare un possibile vizio dello strumento con cui quel fatto viene provato e sanzionato. Una volta accertata la mancanza di omologazione, il Tribunale non ha ritenuto necessario esaminare gli altri motivi del ricorso. La sentenza di primo grado è stata riformata, mentre le spese legali dei due giudizi sono state compensate.

Multa col semaforo rosso: cosa guardare prima di fare ricorso

Chi riceve una multa per semaforo rosso dovrebbe leggere il verbale con molta attenzione prima di decidere se pagare o impugnare. Le prime cose da controllare sono data, ora, luogo dell’infrazione, estremi del dispositivo e modalità dell’accertamento. Se nel verbale compare un apparecchio automatico, può essere utile chiedere all’amministrazione la documentazione tecnica: decreti ministeriali, atti di installazione, eventuale certificazione di omologazione e documenti sulla corretta gestione dell’impianto.

La presenza di un decreto di approvazione, da sola, non va confusa con la prova dell’omologazione. È proprio questo il passaggio emerso nel caso di Faenza. Se restano dubbi, il cittadino può valutare l’opposizione secondo le regole del Codice della strada: in linea generale, il ricorso al prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, mentre quello al Giudice di Pace entro 30 giorni, salvo casi particolari. Le due strade sono alternative e vanno scelte con attenzione, anche per i costi e per le possibili conseguenze in caso di rigetto.