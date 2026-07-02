Muffa in casa? Ora il problema lo risolvi con la tecnologia, con questa ventola sparisce tutto

Il principio alla base di questi progetti è tutto sommato semplice: un sensore di umidità posizionato nella zona doccia misura in continuo il livello di vapore acqueo nell’ambiente, e quando i valori superano una soglia impostata, tipica del periodo immediatamente successivo a una doccia calda, il sistema attiva automaticamente una ventola o un estrattore d’aria per smaltire l’umidità in eccesso prima che possa favorire la formazione di muffa sulle pareti o sui giunti delle piastrelle.

A rendere interessanti questi progetti oggi è la combinazione di due schede molto diverse tra loro. Da un lato il Raspberry Pi 5, il modello più potente della celebre linea di single-board computer, capace di gestire senza difficoltà la raccolta e l’elaborazione dei dati provenienti dal sensore, oltre a offrire eventualmente un’interfaccia grafica o un piccolo server locale per consultare lo storico delle misurazioni. Dall’altro l’Arduino Uno Q, la scheda nata dopo l’acquisizione di Arduino da parte di Qualcomm, che integra un sistema operativo Linux completo basato su un SoC Dragonwing affiancato da un microcontrollore STM32 dedicato al controllo in tempo reale di sensori e attuatori.

Muffa in casa addio grazie alla tecnologia

Questa architettura ibrida permette una divisione dei compiti piuttosto naturale: il microcontrollore si occupa di leggere il sensore di umidità con la reattività tipica di un Arduino tradizionale, senza i tempi di latenza di un sistema operativo completo, mentre la parte Linux della scheda, o il Raspberry Pi abbinato al progetto, gestisce l’elaborazione dei dati più complessa, la loro archiviazione nel tempo e l’eventuale invio di notifiche quando l’umidità resta elevata più a lungo del previsto.

Chi realizza progetti di questo tipo può così ottenere non solo l’attivazione automatica della ventola, ma anche un quadro più chiaro delle proprie abitudini: quanto dura in media il picco di umidità dopo una doccia, se la ventilazione esistente del bagno è già sufficiente da sola, o se serve davvero un intervento aggiuntivo.

Va detto che si tratta comunque di un progetto rivolto a chi ha già una minima familiarità con l’elettronica e la programmazione, non di un prodotto pronto all’uso acquistabile in negozio. Richiede componenti aggiuntivi rispetto alle sole schede, a partire da un sensore di temperatura e umidità e da un relè o modulo di controllo per pilotare la ventola in sicurezza, oltre a un minimo di attenzione nel montaggio vista la vicinanza con l’acqua.

Resta comunque un esempio efficace di come l’elettronica open source, un tempo confinata a progetti puramente amatoriali, stia progressivamente trovando applicazioni pratiche dentro le mura di casa, affrontando problemi molto concreti come l’umidità e la muffa con strumenti relativamente economici e facilmente reperibili online.