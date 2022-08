Mousepad con Ricarica Wireless in SCONTO

Siete tra quelli che mettono il proprio iPhone sopra alla scrivania mentre lavorano? Allora potreste trovare utile questo mousepad con pad di ricarica wireless ad un prezzo scontato: è infatti acquistabile a 15,90€.

Il pad di ricarica supporta 5W, 7.5W e 10W per la ricarica veloce, così da poter caricare il dispositivo senza doverlo collegare tramite cavo. La superficie del prodotto è di 24,4 x 32,4 centimetri, ed è dotata di una base antiscivolo che garantisce migliore presa e stabilità.

Collegando il cavo USB-C incluso nella confezione da 1 metro, potrete attivare il pad di ricarica: l’elettronica di controllo regola la potenza di carica esattamente alla potenza richiesta dallo smartphone. Questo previene il sovraccarico, i cortocircuiti e le sovratensioni.

Il processo di carica viene immediatamente interrotto se vengono rilevati oggetti metallici estranei nell’area di carica. A evidenziare invece l’attivazione del dispositivo ci pensano dei led posti vicino all’ingresso del cavo USB-C, che lampeggiano quando l’iPhone è in carica. Lo sconto al momento non è molto alto, ma il prezzo vicino ai 15€ è molto economico per la tecnologia utilizzata.