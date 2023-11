Mouse wireless Logitech SCONTATISSMO AL 60%: lo paghi SOLO 39 EURO

Nel mondo del lavoro digitale, un mouse affidabile è più di un semplice accessorio: è un’estensione della tua produttività e creatività. E ora, con il Black Friday su Amazon, il Mouse Wireless Logitech MX Anywhere 2S è tuo a un prezzo incredibile di 39,99€, grazie a uno sconto del 60%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile di questa mega offerta, hai a disposizione ancora pochi giorni!

Mouse Wireless Logitech MX Anywhere 2S: le specifiche tecniche

Il Mouse Wireless Logitech MX Anywhere 2S si distingue per il suo design ergonomico e le sue funzionalità avanzate.

Adatto a professionisti in movimento, questo mouse combina portabilità e potenza, consentendoti di lavorare efficacemente in qualsiasi luogo.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è la sua versatilità cross-device. Grazie alla tecnologia Logitech FLOW, puoi controllare facilmente più dispositivi e persino copiare e incollare contenuti tra computer diversi. Questa caratteristica lo rende ideale per gli utenti che lavorano su più schermi o dispositivi contemporaneamente.

In termini di prestazioni, l’MX Anywhere 2S brilla con il suo sensore ad alta precisione, che funziona su quasi tutte le superfici, incluso il vetro. Questo significa che puoi portare il tuo ufficio ovunque, dal tavolino del caffè al banco dell’aeroporto, senza preoccuparti della superficie di appoggio.

La sua batteria ricaricabile con durata fino a 70 giorni con una sola carica è un altro enorme vantaggio. Questo elimina la preoccupazione di rimanere senza batteria in momenti cruciali e riduce la necessità di portare cavi o batterie di scorta.

Inoltre, il design compatto e leggero del mouse, abbinato alla sua connessione wireless stabile, offre una combinazione perfetta di comfort e libertà, consentendoti di lavorare senza restrizioni.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica! Il Mouse Wireless Logitech MX Anywhere 2S oggi è disponibile su Amazon a soli 39,99€ con un mega sconto del 60%. Si tratta dell’opzione ideale per chi cerca un dispositivo che unisca prestazioni, comfort e portabilità: non fartelo scappare!

