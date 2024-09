Mouse Logitech Pebble: leggero, sottile e funzionale, perfetto per casa e ufficio (-39%)

Logitech è un’azienda leader nella produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 39% sul mouse Logitech Pebble che viene venduto a 18,99€.

Offertissima: mouse Logitech Pebble ad un prezzo bassissimo

Il Logitech Pebble 2 è un mouse Bluetooth che unisce design elegante e tecnologia intelligente per soddisfare le tue esigenze quotidiane e riflettere la tua personalità. Con il suo design sottile e minimalista, il Pebble 2 M350 si distingue per l’uso di plastica riciclata, rendendolo non solo leggero e portatile, ma anche una scelta ecologica, con almeno il 58% di plastica riciclata post-consumo certificata.

Grazie alla tecnologia Bluetooth, questo mouse permette di collegare fino a 3 dispositivi su diversi sistemi operativi, come Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS. Puoi passare da un dispositivo all’altro semplicemente premendo il pulsante Easy-Switch, semplificando così il multitasking e aumentando la tua produttività.

Il Pebble 2 M350 è progettato per risparmiare tempo con la possibilità di personalizzare il pulsante centrale tramite l’app Logi Options+. Puoi configurarlo per accedere rapidamente alle tue app preferite come WhatsApp e Spotify, ottimizzando il tuo flusso di lavoro.

Inoltre, il mouse è dotato della tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore dei clic fino al 90%, permettendoti di lavorare in modo discreto senza disturbare chi ti circonda. Con una durata della batteria di 2 anni e una modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico, il Pebble 2 offre un utilizzo senza problemi, con batteria inclusa.

Su Amazon, oggi, il mouse Logitech Pebble viene scontato del 39% per un costo totale, finale e completo d’acquisto di 18,99€.

