Mouse Logitech MX Master 2S Wireless ad un prezzo SPETTACOLARE su Amazon

Il Logitech MX Master 2S è un mouse impressionante per l'uso quotidiano. È realizzato in plastica di alta qualità e ha una sensazione premium ed estremamente ben costruita. L'ergonomia è ottima e dovrebbe essere abbastanza confortevole da non causare dolore o affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. È compatibile sia con Windows che con macOS e può essere associato a un massimo di tre dispositivi alla volta, il che significa che puoi usarlo facilmente con il tuo computer di lavoro e di casa o con vari dispositivi in casa.

Il Logitech MX Master 2S è un mouse eccellente anche per l’ufficio. Sembra straordinariamente ben costruito e dovrebbe essere abbastanza comodo da durare un’intera giornata lavorativa senza causare dolore. Ci sono molte opzioni programmabili, una cosa che piacerà anche ai creatori di contenuti multimediali.

Il Logitech MX Master 2S è un ottimo mouse versatile con un aspetto molto professionale e un design confortevole. Può essere connesso in modalità wireless a tre dispositivi contemporaneamente e ha una latenza di clic wireless piuttosto bassa, il che è fantastico. Le sue prestazioni soddisferanno la maggior parte degli utenti dell’ufficio, ma non sarà l’ideale per i giocatori competitivi.

I pulsanti laterali e la rotella di scorrimento laterale ora sono più facili da raggiungere e utilizzare rispetto il modello precedente. Arriva ad una risoluzione massima di 4.000 DPI e si ricarica tramite il cavo di ricarica micro USB, e con soli tre minuti ci sarà carica sufficiente per un intero giorno di utilizzo. Una ricarica completa può durare fino a 70 giorni a seconda dell’uso.

Il Master 2S è una versione aggiornata con un sensore migliorato. Ha sia un CPI minimo più basso, un CPI massimo molto più alto e un CPI impostato che è più regolabile con passaggi di 50 rispetto a 200 con l'originale. Sfortunatamente, ha ancora una frequenza di polling fissa molto bassa di 125Hz. Il 2S sostiene anche una durata della batteria molto più lunga.

