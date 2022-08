Mouse Logitech G203 LIGHTSYNC ad un prezzo FOLLE: 50% di sconto su Amazon

Grazie alle prestazioni ottimizzate il mouse Lightsync G203 di Logitech risulta essere perfetto per i giocatori che richiedono un prodotto premium ed affidabile. Progettato per il comfort e le prestazioni, questo mouse da gioco è dotato di sei pulsanti programmabili e una risoluzione da 200 a 8000 dpi. Inoltre, l’illuminazione Logitech Lightsync RGB offre una facile personalizzazione e 16,8 milioni di colori. Acquistalo su Amazon a soli 19,99€ invece di 40,99€.

Gli utenti possono sincronizzare il G203 con altri dispositivi Logitech, ed è dotato di un microprocessore ARM a 32 bit, una frequenza di polling di 1000 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Inoltre, questo mouse utilizza anche un formato dati a 16 bit per asse, molto pratico per gli spostamenti veloci. Il G203 utilizza una porta USB per funzionare, ma anche se non è wireless, l’acquisto vale sicuramente la pena. Questo mouse è compatibile con Windows 7 e versioni successive, macOS 10.10 e versioni successive e Chrome OS.

Con Lightsync RGB Color Wave, scegli tra animazioni vivaci, impostazioni basate su giochi e contenuti multimediali o programma le macro scegliendo tra circa 16,8 milioni di colori. Scegli un colore, o un’animazione preimpostata divertente o creane una tua. Puoi persino sincronizzare il mouse con altri dispositivi Logitech G Lightsync.

E grazie al campionamento dinamico dello schermo puoi impostare la tua illuminazione su Screen Sampler per sincronizzarla con lo schermo. Configura il mouse per reagire ai cambiamenti di colore in giochi, film e altro ancora.

Riproduci musica, film o giochi e il G203 lampeggerà a ritmo. Infine, grazie al tracciamento accurato del cursore e alle prestazioni reattive potrai ottenere il massimo in ogni gioco. Questo anche perchè la sensibilità è regolabile da 200 a 8000 dpi: basta scegliere il livello giusto che si adatta alle tue preferenze di gioco. Puoi anche utilizzare il software Logitech G HUB per programmare fino a 5 preset. Acquistalo ora su Amazon approfittando dello sconto del 50%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.