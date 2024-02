Mouse Logitech elegantissimo per l'ufficio ad un PREZZO SHOCK su Amazon

Il Logitech Pebble 2 è molto più di un semplice mouse Bluetooth. Con un design sottile e diversi colori disponibili, questo mouse intelligente della collezione Pebble 2 non solo soddisfa le tue esigenze di utilizzo, ma esprime anche la tua personalità in modo unico. Realizzato con plastica riciclata, il design arrotondato e minimalista del Pebble Mouse 2 M350 lo rende sottile, leggero e altamente portatile, perfetto per essere trasportato ovunque tu vada.

Grazie alla sua capacità di connessione a 3 dispositivi via Bluetooth su diversi sistemi operativi, come Windows, macOS, iPadOS e ChromeOS, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro con un solo clic del pulsante Easy-Switch, migliorando la tua produttività.

Con l’app Logi Options+, puoi personalizzare il pulsante centrale per adattarlo alle tue esigenze, aggiungendo scorciatoie per le tue app preferite come WhatsApp e Spotify, risparmiando tempo e semplificando il tuo lavoro.

Il Pebble Mouse 2 M350s è anche un mouse discreto, grazie alla tecnologia Silent Touch che elimina il 90% del rumore dei clic, permettendoti di concentrarti sul tuo lavoro senza disturbare gli altri. Dotato di una batteria che dura fino a 2 anni, questo mouse wireless offre ore di utilizzo senza interruzioni e dispone di una modalità di risparmio energetico con spegnimento automatico per prolungare la durata della batteria.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 39% sul mouse Logitech Pebble 2 per un costo totale di 19€.