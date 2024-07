Mouse Logitech eccezionale per lavoro, studio e svago: SCONTO MEGA su Amazon

Logitech è un’azienda leader nell’ambito della produzione di accessori informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto mega del 39% sul mouse targato proprio Logitech per un costo completo di 82,90€.

39% di sconto: super offerta su Amazon

Il Mouse Logitech MX Master 3S è un dispositivo avanzato progettato per offrire prestazioni eccezionali su qualsiasi superficie, compreso il vetro. Con un sensore da 8000 DPI e una sensibilità personalizzabile, garantisce un tracciamento preciso e affidabile ovunque tu lavori. I clic silenziosi offrono la stessa sensazione tattile soddisfacente dei clic tradizionali, ma con il 90% in meno di rumore, rendendolo ideale per ambienti silenziosi.

La tecnologia Magspeed Scrolling di questo mouse garantisce una velocità, precisione e silenziosità straordinarie. Lo scorrimento Magspeed è più veloce del 90% e più preciso dell’87% rispetto ai mouse tradizionali, permettendoti di navigare attraverso i documenti con facilità e senza interruzioni.

Il design ergonomico del MX Master 3S è studiato per garantire il massimo comfort durante l’uso prolungato. La forma del mouse è progettata per favorire una postura del polso più naturale, mentre i controlli con il pollice sono posizionati in modo pratico per un accesso rapido e intuitivo.

Grazie al software di programmazione Logi Options+, puoi programmare i pulsanti del mouse e ottimizzare il tuo flusso di lavoro con profili specifici per ogni applicazione. Una delle caratteristiche più innovative del MX Master 3S è il controllo FLOW su più computer, che ti consente di lavorare senza problemi su più desktop e laptop, trasferendo testo, immagini e file tra Windows e macOS.

Su Amazon, oggi, il mouse Logitech viene messo in super sconto del 39% per un costo totale e finale di 82,90€.

