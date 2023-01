È tra i migliori mouse wireless in circolazione ed è oggi in super offerta su Amazon. Si tratta del Logitech MX Anywhere 2S, perfettamente compatibile non solo con i PC Windows, ma anche con i Mac e gli iPad di Apple. Lo sconto odierno del 50% è pazzesco e si traduce in un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino. Sì, il super mouse di Logitech oggi lo acquisti a soli 49,99 euro.

Mouse Logitech MX Anywhere 2S: best buy del giorno con lo sconto Amazon del 50%

Naviga in più dispositivi con il mouse Logitech e passa da uno all’altro spostando semplicemente il cursore (sposta testo, immagini, file su PC, Mac e così via). Logitech MX Anywhere 2S è il mouse ideale per sia per laptop che per postazioni desktop. È dotato del sensore Darkfield da 4.000 DPI e si adatta a tutte le superfici.

La periferica di Logitech integra ben 7 pulsanti programmabili e poi è ergonomico, quindi si adatta perfettamente alla tua mano. In casa, in viaggio o in ufficio, l’MX Anywhere 2S assicura un controllo ottimale, senza affaticarti il polso.

E cosa dire poi della batteria? Logitech su questo ha pochissimi rivali: il mouse MX Anywhere 2S si ricarica tramite micro-USB e ha un’autonomia che dura fino a 70 giorni. E poi, con una ricarica di soli 3 minuti, mette a disposizione 24h di attività. Forse nemmeno Apple con il suo Magic Mouse riesce a fare di meglio.

Lo sconto del 50% lascia davvero tutti a bocca aperta, quindi ti consiglio di approfittarne quanto prima. E la spedizione, come al solito, è gratuita se ti abboni a Prime.

