Compatibile sia con macchine Windows che macOS, realizzato da uno dei migliori brand in circolazione (HP) e, attualmente anche in super sconto. Beh, è praticamente impossibile trovare un’occasione migliore di questa per l’acquisto di un mouse wireless.

Lo sconto del 41% porta il Mouse Wireless HP 150 a 9,98 euro. Venduto e spedito da Amazon, la spedizione è gratuita per tutti gli abbonati a Prime. A proposito, hai letto dell’evento di ottobre riservato proprio agli utenti Prime?

Questo è mouse wireless senza fronzoli, con un design moderno e impugnatura ergonomica. Poggiandosi sulla frequenza da 2,5GHz, garantisce un’esperienza utente perfetta, sempre stabile. La risposta è stabile e immediata grazie al sensore ottico a 1600 DPI che permette di raggiungere una precisione accurata del puntatore e studiata per cogliere ogni movimento del polso.

Ambidestro, elegante, pratico e compatto, con 3 tasti, rotellina di scorrimento integrata e una spia led nella morbida scocca. Il mouse wireless di HP è l’ideale per qualsiasi attività (eccezion fatta per il gaming più sfrenato, per quello bisogna puntare su altro). Il ricevitore nano Bluetooth – da inserire nella porta USB del computer – è ovviamente incluso nella confezione di vendita.

Dimensioni: 34mm (altezza) x 103,44mm (lunghezza) x 61,1mm (larghezza). Il peso invece? Il mouse è leggero come una piuma, solo 0,055 kg.