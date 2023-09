Mouse Gaming Logitech: 6 pulsanti e sconto del 56% PER VERI GIOCATORI

Oggi, abbiamo una notizia entusiasmante per tutti gli appassionati di gaming: il Mouse Gaming Logitech, noto per le sue prestazioni eccezionali, è ora disponibile su Amazon a un prezzo straordinario di 32,98€, con uno sconto impressionante del 56% sul prezzo originale. Questa è una di quelle offerte che non si vedono tutti i giorni!

Caratteristiche Tecniche del Mouse Gaming Logitech

Il Mouse Gaming Logitech G305 LIGHTSPEED non è un semplice mouse, ma un vero e proprio gioiello tecnologico.

Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:

Sensore Gaming HERO : Questo sensore di ultima generazione garantisce una precisione chirurgica in ogni movimento, con una sensibilità che raggiunge fino a 12.000 DPI. Ideale per i giochi che richiedono la massima precisione.

: Questo sensore di ultima generazione garantisce una precisione chirurgica in ogni movimento, con una sensibilità che raggiunge fino a 12.000 DPI. Ideale per i giochi che richiedono la massima precisione. Tecnologia LIGHTSPEED Wireless : I tempi dei cavi ingombranti e dei lag sono finiti. Con una velocità di aggiornamento di 1 ms, avrete la certezza di un’esperienza di gioco senza interruzioni e di una reattività immediata.

: I tempi dei cavi ingombranti e dei lag sono finiti. Con una velocità di aggiornamento di 1 ms, avrete la certezza di un’esperienza di gioco senza interruzioni e di una reattività immediata. Durata della Batteria : L’autonomia è fondamentale, e con una sola batteria AA, questo mouse promette fino a 250 ore di gioco ininterrotto. Una vera maratona per i giocatori più accaniti!

: L’autonomia è fondamentale, e con una sola batteria AA, questo mouse promette fino a 250 ore di gioco ininterrotto. Una vera maratona per i giocatori più accaniti! Design Leggero e Ergonomico : Con un peso di soli 99 grammi, il mouse è progettato per garantire comfort e manovrabilità, anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

: Con un peso di soli 99 grammi, il mouse è progettato per garantire comfort e manovrabilità, anche nelle sessioni di gioco più lunghe. Portabilità senza Compromessi: Il suo design compatto, unito al ricevitore nano USB, lo rende il compagno di viaggio ideale per chi non vuole rinunciare alle prestazioni, anche lontano da casa.

Il mondo del gaming è in continua evoluzione, e avere l’attrezzatura giusta può davvero fare la differenza. Il Mouse Gaming Logitech G305 LIGHTSPEED rappresenta una combinazione perfetta di tecnologia, design e prestazioni. E con un’offerta così vantaggiosa, sarebbe un peccato non approfittarne.

Non perdete questa incredibile opportunità su Amazon. Aggiungetelo al carrello ora e vivete un’esperienza di gioco senza precedenti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.