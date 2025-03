Mouse Ergonomico Trust a soli 18€ con le Offerte di Primavera Amazon (-32%)

È il momento giusto di ottimizzare la tua postazione di lavoro e rendere qualsiasi operazione più fluida che mai grazie al Mouse Ergonomico Trust Yuno! In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, oggi lo trovi su Amazon a soli 18 euro con un maxi sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Mouse Ergonomico Trust Yuno: massima precisione e zero stress

Il Mouse Ergonomico Trust Yuno è un gadget tech di ultima generazione che si contraddistingue per il suo angolo ergonomico ottimale di 57° e il comodo supporto per pollice: in questo modo potrai sfruttarlo anche tutto il giorno nella massima comodità e senza nessun stress per mano e polso.

La modalità di utilizzo è più semplice che mai grazie alla connessione wireless, quindi basterà collegare il microricevitore USB da 2,4 Ghz al tuo laptop o PC e godere di tutta la libertà di movimento che vuoi in qualsiasi luogo.

Allo stesso tempo, grazie alla batteria ricaricabile integrata, questo mouse ti consente di lavorare senza interruzioni fino a 3 mesi con una carica completa oppure fino a 8 ore dopo soli cinque minuti di ricarica. Inoltre il dispositivo risulta essere super preciso con una velocità del cursore regolabile (800-2400 DPI) così da personalizzarlo in base alle esigenze del momento.

Per finire, questo modello oltre ad essere super confortevole è anche ecosostenibile in quanto è composto al 70% da plastica riciclata.

Oggi il Mouse Ergonomico Trust Yuno è disponibile su Amazon a soli 18 euro con un maxi sconto del 32%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.