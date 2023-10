Mouse da gaming Logitech a quasi META' PREZZO: ne rimangono POCHISSIMI

Sblocca il tuo potenziale di gioco con questo dispositivo che i gamer amano alla follia! Parliamo del Mouse da Gaming Logitech , oggi disponibile su Amazon a soli 39,99€ , con uno sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mouse da Gaming Logitech: funzionalità e modalità di utilizzo

Il mouse da gaming Logitech è stato progettato con una serie di specifiche di alto livello per sfruttare un vantaggio competitivo nei giochi.

Ecco quali sono i suoi punti di forza:

Sensore ad alte prestazioni: Con un sensore da 8000 DPI regolabile, questo mouse offre una precisione e una reattività straordinarie, perfette per qualsiasi tipo di gioco.

Sei Pulsanti Programmabili: Personalizza il tuo setup di gioco con sei pulsanti programmabili. Assegna le tue abilità e le macro più utilizzate per un accesso rapido durante le partite.

Illuminazione RGB Personalizzabile: Scegli tra milioni di colori per personalizzare l’illuminazione RGB del mouse e coordinarla con il tuo setup.

Design ergonomico: Il design ergonomico garantisce una presa confortevole e un controllo preciso durante le sessioni di gioco prolungate.

Durata e qualità Logitech: Logitech è rinomata per la qualità dei suoi prodotti e questo mouse non fa eccezione. Costruito per durare nel tempo e garantire prestazioni di alto livello.

Un mouse da gaming di alta qualità è uno strumento indispensabile per qualsiasi giocatore serio. Con il Mouse da Gaming Logitech puoi ottenere prestazioni di alto livello senza spendere una fortuna. Oggi è disponibile su Amazon a soli 39 euro grazie ad un mega sconto del 47%. Sia che tu sia un appassionato di sparatutto in prima persona, giochi di strategia in tempo reale o MOBA, questo mouse ti darà il controllo e la precisione necessari per competere al massimo livello!

