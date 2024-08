Mouse Corsair M75: offerta attivo sul mouse da gaming DEFINITIVO

Corsair è un’azienda leader nella produzione di dispositivi da gaming e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 23% sul suo mouse M75 che viene venduto al costo finale d’acquisto di 99,99€.

Preciso, fulmineo, comodo e stiloso: tutte le caratteristiche del mouse Corsair in promo!

Il Corsair M75 è un mouse progettato per soddisfare le esigenze dei giocatori più esigenti, grazie al suo design ambidestro e ai pulsanti laterali interscambiabili, che lo rendono perfetto sia per destrorsi che per mancini. Con un peso di soli 89 g, l’ultraleggero M75 è ideale per chi gioca a titoli FPS, offrendo velocità e precisione senza compromessi, anche in modalità wireless.

Il cuore del Corsair M75 è il suo sensore ottico super preciso da 26.000 DPI, che garantisce una sensibilità eccezionale. Con un tracking di 650 IPS e un’accelerazione fino a 50 G, il sensore CORSAIR MARKSMAN rileva ogni movimento del mouse, compresi i più rapidi sweep e riposizionamenti, offrendo un controllo totale durante le sessioni di gioco più intense.

Il mouse è dotato di pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE, una tecnologia avanzata che assicura un’attuazione praticamente istantanea tra il pulsante destro e sinistro del mouse e i relativi switch, garantendo che ogni tuo colpo venga registrato immediatamente.

Gli switch ottici per i pulsanti destro e sinistro eliminano il debounce, permettendoti di cliccare ripetutamente con una velocità inaudita. Inoltre, sono garantiti per 100 milioni di clic, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo.

Su Amazon, oggi, il mouse Corsair M75 viene messo in promozione con sconto del 23% per un costo totale e finale di 99,99€.

