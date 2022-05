Mouse Bluetooth Wireless per PC, Mac e iPad: 17€ con Coupon

👍Clic silenzioso: La rotella di scorrimento e il clic sul pulsante sono appena udibili,riduce il rumore fino al 90%, quasi nessun rumore quando il computer è in esecuzione, mouse ideale per ufficio, casa e tempo libero. Impugnatura ergonomica e confortevole, il rivestimento superficiale ti dà un tocco morbido.

👍Ricaricabile con batteria al litio: il mouse è fornito con un cavo USB per la ricarica, è possibile utilizzarlo anche durante la ricarica.Il caricabatterie di due ore consente l’uso di 3-4 settimane, in standby automaticamente quando non in uso. La batteria del mouse potrebbe essere scarica a causa del trasporto a lungo termine, caricare il mouse dopo averlo ricevuto