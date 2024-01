Motorola RAZR 40 Ultra: il miglior smartphone PIEGHEVOLE è tuo a 450€ IN MENO

Volete rinnovare il vostro smartphone ma non sapete quale modello scegliere tra quelli a disposizione in commercio? Puntate al meglio senza spendere un capitale: oggi su Amazon il Motorola RAZR 40 Ultra è disponibile a soli 750 euro grazie ad un super sconto del 37%.

Approfittando della promozione potrete risparmiare addirittura 450 euro sul prezzo di listino e pagare anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspettate? Un’occasione così conveniente non capita tutti i giorni!

Motorola RAZR 40 Ultra: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Motorola RAZR 40 Ultra è uno degli smartphone più innovativi sul mercato che si distingue per la sua struttura pieghevole di ultima generazione.

È dotato di un display flessibile da 6,9″, brevettato con tecnologia Tear-Drop per piegarsi perfettamente senza lasciare segni. Il sottilissimo strato in materiale UTG sopra il display ne aumenta ulteriormente la resistenza, facilitandone al tempo stesso l’apertura. È possibile svolgere tutte le azioni quotidiane anche a telefono chiuso come scattare selfie, rispondere ai messaggi e alle chiamate, guardare video e molto altro ancora.

Il sistema di fotocamere è dotato di grandangolo e tecnologia di stabilizzazione OIS, per scatti nitidi in qualsiasi condizione. La tecnologia FlexView permette allo smartphone di regolarsi a diverse angolazioni e di sfruttare al massimo le fotocamere esterne e interna.

Grazie alla velocità della rete 5G e del Wi-Fi 6E, è possibile scaricare qualsiasi contenuto in pochi secondi e guardare video in streaming senza tempi di attesa . Allo stesso tempo, la ram da 8GB e l’ampia memoria interna da 256 GB consentono di salvare file e documenti anche di grandi dimensioni.

La batteria da 3500 mAH, unita all’efficienza del sistema Android 13, è stata progettata per durare un’intera giornata. Mentre, quando il telefono è scarico, il caricabatteria TurboPower 33W assicura ore di autonomia in pochi minuti.

Corri su Amazon e approfitta dell’affare del secolo! Oggi il Motorola RAZR 40 Ultra è disponibile a soli 750 euro grazie ad un super sconto del 37%. Un’occasione del genere è irripetibile, approfittane il prima possibile!

