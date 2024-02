Motorola moto g84: oggi su Amazon RISPARMI PIU' DI 100 EURO (-35%)

È arrivato il momento di rinnovare il tuo smartphone? Allora abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon il ricercatissimo Motorola moto g84 è disponibile a soli 195 euro grazie ad un mega sconto del 35%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’offerta del genere non si era mai vista, coglila al volo!

Motorola moto g84: tutte le specifiche tecniche

Il Motorola moto g84 è un dispositivo di ultima generazione che si contraddistingue per specifiche tecniche di alto livello.

Grazie ad uno schermo pOLED da 6.5 pollici cinematografico, potrai vivere l’intrattenimento in prima persona con un elevato contrasto e una rica gamma di colori realistici. È dotato anche di audio multidimensionale: avrai l’opportunità di immergerti totalmente nei video o nei tuoi giochi preferiti grazie alla definizione e alla spazialità sonora offerta da Dolby Atmos, dall’Audio spaziale Motorola e dall’audio in alta risoluzione degli altoparlanti stereo.

Con il sistema di fotocamere Ultra Pixel da 50 MP e la stabilizzazione ottica dell’immagine, scatterai foto più nitide, che rimarranno impresse nella memoria, e girerai video più fluidi in qualsiasi condizione di luminosità. Allo stesso modo, navigare su internet sarà più scattante che mai con la velocità del 5G con Snapdragon 695, un potente processore con frequenze fino a 2.2 GHz.

La batteria da 5000 mAh ti consentirà di utilizzare il dispositivo per una giornata intera senza preoccupazione, mntre la ricarica TurboPower da 30W e batteria permette di avere ore di autonomia in pochi minuti di ricarica per lavorare e giocare in libertà in ogni momento.

Oggi su Amazon il ricercatissimo Motorola moto g84 è disponibile a soli 195 euro, grazie ad un mega sconto del 35%, quindi con un risparmio di più di 100 euro sul prezzo di listino. Cosa aspetti? L’offerta è limitatissima!

