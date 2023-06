Motorola Moto g42: solo per OGGI lo paghi 100 EURO IN MENO

È ora di rinnovare cellulare ma non sai su quale modello puntare? Abbiamo noi quello che fa per te! È il Motorola moto g42, attualmente disponibile su Amazon a soli 159 euro, grazie a uno sconto del 39%.

Sicuramente si tratta della scelta ideale per chi desidera un telefono affidabile e versatile. Procedendo oggi stesso con l’ordine potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, oltre a pagare in comode rate mensili a tasso zero con Cofidis al check-out.

Motorola moto g42: massime prestazioni ad un prezzo bomba

Il Motorola moto g42 è dotato di specifiche tecniche che lo rendono un dispositivo performante e adatto a tutte le tue esigenze quotidiane.

Con il processore Qualcomm Snapdragon 460 e 4 GB di RAM, potrai eseguire le tue applicazioni, i giochi e le attività multitasking senza problemi. Inoltre, la memoria interna da 64 GB, espandibile fino a 512 GB tramite scheda microSD, ti offre ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, le foto, i video e le app preferite.

Lo schermo HD+ Max Vision da 6,5 pollici del Motorola moto g42 ti permette di godere di un’esperienza visiva coinvolgente. I colori brillanti e i dettagli nitidi rendono la visualizzazione dei tuoi contenuti multimediali un’esperienza straordinaria. Sarai immerso nei film, nelle foto e nei giochi con una qualità visiva eccezionale.

La fotocamera è un altro punto di forza del Motorola moto g42. La fotocamera principale da 48 MP cattura foto dettagliate e ricche di colore, consentendoti di immortalare i momenti speciali in modo chiaro e nitido. Inoltre, la fotocamera ultra-grandangolare da 5 MP ti permette di catturare scatti panoramici mozzafiato, mentre la fotocamera macro da 2 MP ti avvicina ai dettagli più piccoli. Per i selfie di alta qualità, la fotocamera frontale da 8 MP ti garantisce foto nitide e luminose.

La batteria da 5000 mAh del Motorola moto g42 ti offre un’autonomia eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per tutta la giornata senza problemi di batteria scarica. Inoltre, con la ricarica rapida, potrai riavere il tuo smartphone pronto all’uso in poco tempo.

Ad oggi il Motorola moto g42 è disponibile su Amazon a soli 159 euro, grazie allo sconto del 39%. La promozione è super conveniente, ma attenzione perché sta per scadere quindi approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.