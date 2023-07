Motorola moto G13 a PREZZO STRACCIATO su Amazon: offerta IN SCADENZA

È ora di rinnovare il tuo smartphone? Abbiamo quello che fa per te! Ad oggi il Motorola Moto G13 è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% quindi a soli 134,50€.

Questo vuol dire che potrai goderti un’esperienza mobile di alto livello senza dover spendere una fortuna. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, fai subito il tuo ordine!

Motorola Moto G13: massime prestazioni a prezzo mini

Il Motorola Moto G13 è progettato per offrire prestazioni affidabili e una gamma di funzionalità avanzate che soddisferanno le tue esigenze quotidiane. Sia che tu sia un appassionato di fotografia, un giocatore incallito o semplicemente un utilizzatore di social media, questo smartphone ti accompagnerà in ogni attività.

Ecco le specifiche tecniche più importanti del Motorola Moto G13:

Display ampio e vivido : Il Moto G13 vanta un ampio display da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+, che ti permetterà di goderti video, foto e contenuti multimediali con colori vivaci e dettagli nitidi.

: Il Moto G13 vanta un ampio display da 6,5 ​​pollici con risoluzione HD+, che ti permetterà di goderti video, foto e contenuti multimediali con colori vivaci e dettagli nitidi. Fotocamera versatile : la fotocamera principale da 48 MP consente di scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione. Con la modalità notturna, potrai catturare immagini sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la fotocamera frontale da 8 MP ti garantirà selfie di qualità.

: la fotocamera principale da 48 MP consente di scattare foto nitide e dettagliate in ogni situazione. Con la modalità notturna, potrai catturare immagini sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la fotocamera frontale da 8 MP ti garantirà selfie di qualità. Prestazioni fluide : grazie al processore octa-core e ai 4 GB di RAM, il Moto G13 offre prestazioni fluide e reattive. Potrai eseguire le tue app preferite, giocare ai giochi più recenti e passare da un’attività all’altra senza problemi.

: grazie al processore octa-core e ai 4 GB di RAM, il Moto G13 offre prestazioni fluide e reattive. Potrai eseguire le tue app preferite, giocare ai giochi più recenti e passare da un’attività all’altra senza problemi. Batteria a lunga durata : La batteria da 5000 mAh del Moto G13 ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per tutta la giornata senza dover ricaricare frequentemente. Potrai goderti ore di streaming, navigazione web e utilizzo delle app senza interruzioni.

: La batteria da 5000 mAh del Moto G13 ti permetterà di utilizzare il tuo smartphone per tutta la giornata senza dover ricaricare frequentemente. Potrai goderti ore di streaming, navigazione web e utilizzo delle app senza interruzioni. Memoria espandibile : con 64 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per conservare le tue foto, i tuoi video e le tue app preferite. Inoltre, potrai espandere la memoria fino a 512 GB con una scheda microSD, garantendo così ulteriore spazio per i tuoi contenuti.

Il Motorola Moto G13 è la scelta ideale per coloro che desiderano un dispositivo performante a un prezzo accessibile. Con il suo design elegante, le sue prestazioni affidabili e una fotocamera versatile, questo smartphone offre un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Oggi è disponibile a soli 134,50€ con uno sconto del 29% su Amazon. Non aspettare oltre, approfitta subito della mega offerta!

