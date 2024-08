Motorola G85: smartphone recentissimo già in MAXI SCONTO del 30%

Motorola ha una lunghissima tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e oggi, su eBay, il suo G85 viene messo in offerta con sconto del 30% e viene venduto a 245€.

Motorola G85: le caratteristiche del telefono

Il Motorola G85 è uno smartphone Android avanzato che eccelle in numerosi aspetti, offrendo un’esperienza completa e di alta qualità. Con un grande display da 6.67 pollici e una risoluzione di 2400×1080 pixel, questo dispositivo ti garantisce una visualizzazione nitida e coinvolgente per tutti i tuoi contenuti multimediali.

Una delle caratteristiche più rilevanti del Motorola G85 è il suo modulo 5G, che assicura un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellenti, portando la tua esperienza di utilizzo a un livello superiore grazie alla velocità e alla stabilità delle connessioni.

In termini di multimedialità, il Motorola G85 si distingue con una fotocamera da 50 megapixel. Questa potente fotocamera consente di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel, catturando ogni dettaglio con precisione. Inoltre, puoi registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel, assicurando immagini chiare e dettagliate per ogni tuo progetto visivo.

Con uno spessore di soli 7.6 mm, il Motorola G85 non solo offre prestazioni eccellenti ma si presenta anche con un design elegante e sottile. Questo lo rende non solo potente e versatile, ma anche esteticamente accattivante e comodo da tenere in mano.

Su Amazon, oggi, il Motorola G85 viene messo in offerta con sconto del 30% e viene venduto al prezzo totale di 245€. Approfittane subito!

