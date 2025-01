Motorola G85: è lui il best buy da non farsi scappare oggi (-43%!)

Motorola è un’azienda che, a differenza di altri suoi (ex) competitors, ha saputo reinventarsi nel corso degli anni ed è riuscita a proporre sul mercato dispositivi all’avanguardia e di qualità: oggi il suo G85 viene scontato del 43% su Amazon e viene venduto a 187,90€.

Motorola G85: prezzo regalato, è un best buy assoluto!

Il Motorola G85 rappresenta un perfetto equilibrio tra design, prestazioni e innovazione tecnologica. Con un display curvo pOLED da 6.67″ FHD+, offre una qualità cinematografica che rende ogni contenuto visivamente straordinario, accompagnato da un audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos, per un’esperienza immersiva senza pari.

Il comparto fotografico è avanzato, con una fotocamera principale da 50 MP e una secondaria da 8 MP, che permette di scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine, i video risultano fluidi e di alta qualità.

Questo smartphone è alimentato da un processore Snapdragon 6s Gen 3, che supporta le prestazioni 5G all’avanguardia, consentendo di sfruttare appieno la velocità e la connettività offerte dalla rete di ultima generazione.

Inoltre, il Motorola G85 vanta una batteria da 5000 mAh che offre una lunga autonomia, ideale per giornate intense. La ricarica rapida da 33W permette di ottenere ore di autonomia in pochi minuti, rendendolo perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo sempre pronto all’uso. Con un design elegante e una finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano.

Oggi il Motorola G85 viene scontato del 43% su Amazon e viene venduto al prezzo finale e totale d’acquisto di soli 187,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.