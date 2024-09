Motorola G85: DISINTEGRATO il prezzo del nuovo smartphone (DOPPIA PROMO EBAY)

Motorola ha una lunga storia nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, è presente una doppia promozione sul G85: 33% di sconto + 10€ con il coupon PSPRSETT24 per un costo finale di 224€.

Analizziamo la scheda tecnica del Motorola G85

Il Motorola G85 è uno smartphone Android avanzato che si distingue per la sua completezza e alcune caratteristiche d’eccellenza. Con un ampio display da 6.67 pollici e una risoluzione di 2400×1080 pixel, garantisce una qualità visiva superiore, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione web.

Una delle sue caratteristiche più rilevanti è il supporto per la connettività 5G, che consente un trasferimento dati e una navigazione su internet estremamente veloce e fluida, permettendo di sfruttare al massimo le nuove reti di ultima generazione.

Sul fronte della multimedialità, il Motorola G85 si distingue come un prodotto senza molti rivali, grazie alla sua fotocamera principale da 50 megapixel. Questa consente di scattare foto con una risoluzione elevatissima, fino a 8165×6124 pixel, per immagini dettagliate e nitide anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non solo, il dispositivo permette di registrare video in alta definizione a una risoluzione di 1920×1080 pixel, garantendo riprese fluide e di alta qualità. Nonostante l’ampio schermo e le potenti specifiche, il Motorola G85 mantiene un design estremamente compatto, con uno spessore di soli 7.6 mm, che lo rende pratico da maneggiare e comodo da portare con sé ovunque.

Su eBay, oggi, sul Motorola G85 è disponibile una doppia offerta: 33% di sconto + 10€ con il coupon PSPRSETT24 per un prezzo totale di 224€.

