Motorola G85: a 199€ è il best buy da prendere oggi, prezzaccio

Con un design elegante e ultra sottile, il Motorola G85 si distingue per la sua finitura raffinata, disponibile anche in materiale premium vegano, che lo rende non solo bello ma anche sostenibile. Il display curvo pOLED da 6.67″ FHD+ offre un’esperienza visiva coinvolgente con qualità cinematografica, mentre l’audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos garantisce un suono straordinario.

La qualità fotografica è un altro punto di forza, grazie al comparto fotografico da 50+8MP, che ti permette di scattare foto nitide anche con poca luce e girare video fluidi. La stabilizzazione ottica dell’immagine migliora ulteriormente la qualità, riducendo il rischio di sfocature nelle riprese.

Con il potente processore Snapdragon 6s Gen 3, il Motorola G85 offre prestazioni 5G all’avanguardia, sfruttando al massimo la velocità della rete per una connessione rapida e stabile. La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia incredibile, permettendoti di lavorare e giocare senza interruzioni.

Inoltre, la ricarica rapida da 33W ti permette di ottenere ore di utilizzo con pochi minuti di ricarica, per essere sempre pronto all’azione. Con Motorola G85, l’innovazione è nei dettagli, offrendo prestazioni elevate, qualità fotografica avanzata e una batteria di lunga durata per un’esperienza smartphone senza compromessi.

Oggi, su eBay, il Motorola G85 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 9% per un prezzo finale d’acquisto di 199€.