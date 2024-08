Motorola G84: smartphone con cover inclusa in SUPER SCONTO

Motorola ha una lunghissima tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G84 viene messo in sconto del 34% e viene venduto a 198,79€.

Motorola G84: tutte le caratteristiche di questo smartphone

Il Motorola G84 offre una fotocamera Ultra Pixel da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), permettendo di scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa luminosità e di girare video fluidi. Il display pOLED da 6.5 pollici offre un’esperienza visiva cinematografica, con un elevato contrasto e una ricca gamma di colori realistici.

Per quanto riguarda l’audio, il Motorola G84 garantisce un’esperienza sonora coinvolgente grazie a Dolby Atmos, Audio spaziale Motorola, audio in alta risoluzione e altoparlanti stereo. Questo permette di cogliere tutta la definizione e la spazialità sonora per un’esperienza audio di alta qualità.

In termini di prestazioni, il dispositivo sfrutta la velocità del 5G grazie al processore Snapdragon 695, che opera a frequenze fino a 2.2 GHz. Questo assicura prestazioni all’avanguardia, ideali per il multitasking, lo streaming e il gaming.

La ricarica TurboPower 30W e la batteria da 5000 mAh offrono ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Questa combinazione garantisce una durata eccezionale della batteria, permettendo di lavorare e giocare in libertà senza preoccupazioni. Il Motorola G84 è progettato per offrire un’esperienza utente eccellente, combinando tecnologie avanzate di fotocamera, display, audio e prestazioni.

Su Amazon, oggi, il Motorola G84 è soggetto ad una promozione molto allettante: sconto applicato e attivo del 34% per un costo finale d’acquisto di 198,79€.

