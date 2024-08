Motorola G54: CALA A PICCO il prezzo su Amazon, OFFERTA CHOC (-39%)

Il Motorola G54 è progettato per offrire un’esperienza visiva e sonora eccezionale. Con un display da 6,5″ FHD+ a 120 Hz, ogni film, gioco e traccia musicale prende vita con una fluidità e una chiarezza straordinarie. Questo schermo ad alta frequenza di aggiornamento garantisce immagini fluide e reattive, mentre l’audio stereo multidimensionale arricchisce ogni momento con un suono avvolgente e potente.

La fotocamera del Motorola G54 è progettata per eccellere in ogni situazione. Grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine, le tue foto risultano nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione e i video sono estremamente fluidi.

Inoltre, il sistema di fotocamere è dotato di funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini, permettendoti di scattare foto pronte per essere condivise sui social media senza ulteriori modifiche. La durata della batteria è un altro punto di forza del Motorola G54. Con una batteria da 5000 mAh, puoi lavorare e giocare senza preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata.

E quando è il momento di ricaricare, il dispositivo supporta la ricarica rapida, permettendoti di tornare rapidamente alle tue attività preferite. Il Motorola G54 combina prestazioni visive e sonore di alta qualità con una fotocamera avanzata e una batteria di lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un telefono versatile e potente.

Su Amazon, oggi, il Motorola G54 viene scontato del 39% per un costo totale e finale d’acquisto di 152,90€. Approfittane ora!