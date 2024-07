Motorola G54 ad un PREZZO SHOCK: promo outlet su eBay (-40%)

Motorola ha una lunga storia nell’ambito della produzione di telefoni e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto XL del 40% sul suo G54 che viene venduto a 156€.

Risparmia 103€ sul Motorola G54

Il Motorola G54 è un cellulare Touchscreen di alto livello, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, soprattutto in termini di imaging. Il display Touchscreen da 6.5 pollici lo pone ai vertici della categoria, grazie a una risoluzione di 2400×1080 pixel. Questo schermo sorprendente rende l’esperienza visiva estremamente piacevole e dettagliata.

Sul fronte delle funzionalità, il Motorola Moto G54 non manca di nulla. È dotato di modulo 5G, che consente un trasferimento dati rapido e una navigazione internet eccellente. Inoltre, la connettività Wi-Fi e il GPS completano il pacchetto, garantendo una connettività completa e affidabile in ogni situazione.

Per quanto riguarda la multimedialità, il Motorola G54 si distingue nettamente dai suoi competitor. La fotocamera da 50 megapixel permette di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8165×6124 pixel e di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Questo rende il dispositivo ideale per chi ama immortalare momenti speciali con immagini e video di eccellente qualità.

Un altro aspetto che rende il Motorola G54 ancora più spettacolare è il suo design sottile. Con uno spessore di soli 8 mm, il dispositivo è estremamente elegante e facile da maneggiare, conferendo un aspetto moderno e raffinato.

Su eBay, oggi, viene applicato un maxi sconto del 40% sul Motorola G54 che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 156€.

