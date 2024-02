Motorola G14: smartphone a 94,99€, BEST BUY PAZZESCO

Motorola è un’azienda statunitense diventata famosa per la produzione di telefoni cellulari ha giocato un ruolo significativo nello sviluppo dei dispositivi mobili. Su Amazon, oggi, il Motorola G14 è in sconto del 37% per un costo totale di soli 94,99€.

Motorola G14 scontatissimo su Amazon

Il Motorola g14 si presenta come un dispositivo all’avanguardia, progettato per offrire un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo schermo Full HD+ da 6,5″. La qualità delle immagini cristallina rende film, serie, giochi e videochiamate un’esperienza coinvolgente e nitida.

Gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos portano l’audio a un livello superiore, offrendo un suono multidimensionale con bassi potenziati, voci nitide e un audio chiaro che completa l’esperienza multimediale. Il dispositivo è dotato di un sistema avanzato di fotocamere da 50 MP, che cattura dettagli incredibili sia di giorno che di notte. L’obiettivo Macro Vision dedicato consente di avvicinarsi al soggetto per scatti dettagliati e uniche prospettive.

Il design del Motorola g14 è curato nei minimi particolari, con materiali di alta qualità e una finitura idrorepellente che conferisce al dispositivo un aspetto raffinato ed elegante. La batteria eccezionale da 5000 mAh garantisce un’autonomia di un’intera giornata, e la ricarica TurboPower consente di ottenere rapidamente il massimo della carica.

Questa combinazione di prestazioni avanzate, qualità audio e fotografica, oltre a un design sofisticato, posiziona il Motorola g14 come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo completo e affidabile per le proprie esigenze quotidiane. Con questo smartphone, Motorola continua a offrire un equilibrio perfetto tra funzionalità avanzate e stile distintivo.

Su Amazon, oggi, è presente un’ottima offerta con sconto del 37% sul Motorola G14 che viene venduto al prezzo totale e finale di 94,99€. Approfittane adesso!

