Motorola G14: l'entry level DEFINITIVO in promozione

Motorola ha una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 41% sul suo G14 che viene venduto a 112,99€.

Scheda tecnica e d’utilizzo del Motorola G14

Con una memoria interna da 256GB, hai tutto lo spazio di cui hai bisogno per salvare foto, film, musica e app. E se non fosse abbastanza, puoi espandere la memoria fino a 1 TB con una scheda microSD, garantendoti sempre spazio sufficiente per i tuoi contenuti.

Il sistema avanzato di fotocamere da 50 MP ti permette di catturare immagini incredibilmente dettagliate, sia di giorno che di notte. Inoltre, l’obiettivo Macro Vision dedicato ti consente di avvicinarti ai soggetti, per scatti ravvicinati di grande qualità.

Il design del Motorola G14 è stato curato nei minimi particolari. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una finitura elegante. È inoltre idrorepellente, per resistere agli imprevisti della vita quotidiana.

Con una batteria da 5000 mAh e la tecnologia di ricarica TurboPower, potrai affrontare un’intera giornata senza preoccuparti di rimanere a corto di energia. Ricarica velocemente il tuo dispositivo e continua a goderti le tue attività senza interruzioni. Il Motorola G14 combina un design raffinato e prestazioni eccellenti, rendendolo il compagno ideale per chi cerca qualità e funzionalità in un unico dispositivo.

Acquista il Motorola G14 al 41% di sconto su Amazon! Su Amazon, oggi, il Motorola G14 viene messo in offerta con un maxi sconto del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 112,90€.

