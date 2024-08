Motorola G14: il miglior smartphone in questa fascia di prezzo, BEST BUY

Motorola ha una lunga tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G14 viene scontato del 43% e viene venduto al costo totale e finale di 108,99€.

Un entry level con caratteristiche uniche

Il Motorola G14 è un dispositivo che offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo schermo Full HD+ da 6,5″, che garantisce immagini cristalline per film, serie TV, giochi e videochiamate. Questo schermo eccezionale rende ogni dettaglio vivido e coinvolgente, migliorando notevolmente l’esperienza di visualizzazione.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Motorola G14 è la sua memoria interna da 256GB, che offre spazio in abbondanza per foto, film, musica e app. Se dovessi avere bisogno di ancora più spazio, puoi aggiungere fino a 1 TB con una scheda microSD, assicurandoti di non rimanere mai senza spazio di archiviazione.

Il telefono è dotato di un sistema avanzato di fotocamere da 50 MP. Questa fotocamera permette di scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte, e grazie all’obiettivo Macro Vision dedicato, puoi avvicinarti ai soggetti e catturare ogni minimo dettaglio.

Il design del Motorola G14 è curato nei minimi particolari. Il telefono è idrorepellente e realizzato con materiali di alta qualità, offrendo un look raffinato ed elegante che si distingue dalla massa.

La durata della batteria è un altro punto di forza del Motorola G14. Con la ricarica TurboPower e una batteria da 5000 mAh, puoi fare rapidamente il pieno di energia per un’intera giornata di utilizzo senza preoccuparti di rimanere senza batteria.

Su Amazon, oggi, il Motorola G14 viene messo in offerta con mega sconto del 43% per un costo totale e finale di 108,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.