Motorola G04 oggi costa meno di 80€: l'offerta su Amazon è IMPERDIBILE

Motorola ha una lunga tradizione nell’ambito della produzione di smartphone e telefoni e oggi, su Amazon, il suo G04 viene messo in promozione con sconto del 38% e viene venduto addirittura a 79,90€.

Una scheda tecnica da best buy a 79,90€: ecco il Motorola G04

Il Motorola G04 è uno smartphone che coniuga stile ed eleganza in un design sottile e raffinato, realizzato con materiali di alta qualità e disponibile in quattro vivaci colori. Questo dispositivo è progettato per chi cerca un telefono che non solo performa al meglio, ma che si distingue anche per la sua estetica.

Il display notchless del Motorola G04 è perfetto per godere di un intrattenimento senza interruzioni. Grazie alla modalità Luminosità elevata, il display rimane nitido e chiaro anche sotto la luce diretta del sole, offrendo un’esperienza visiva di alta qualità in ogni situazione.

Per chi ama immortalare i momenti speciali, il Motorola G04 è dotato di funzionalità intelligenti per la fotocamera che ottimizzano automaticamente le immagini, garantendo foto pronte per essere condivise sui social senza ulteriori ritocchi.

Inoltre, il Motorola G04 è progettato per offrire prestazioni elevate anche durante il multitasking. Con la capacità di aprire e mantenere aperte più app simultaneamente, il dispositivo permette una gestione fluida e veloce delle tue attività quotidiane.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente una promo davvero imperdibile: il Motorola G04 viene messo in offerta con un maxi sconto attivo e applicato del 38% e viene venduto al prezzo finale d’acquisto di 79,90€. Approfittane adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.