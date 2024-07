Motorola Edge 50 Fusion è un telefono bilanciato e completo: PERFETTO per ogni utente (-149€)

Motorola ha una lunga storia nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo Edge 5o Fusion viene scontato del 24%(149€) e viene venduto a soli 340€.

Motorola Edge 50 Fusion: best buy

Il nuovo Motorola Edge 50 Fusion offre un design ultrasottile, leggero e simmetricamente curvo, con una protezione IP68 per garantire resistenza all’immersione in acqua. Questo smartphone è progettato per chi cerca eleganza e robustezza in un unico dispositivo.

Goditi spettacoli e film con eccezionale contrasto e colori vivaci, grazie al display pOLED FHD+ da 6,67″ con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. L’esperienza visiva è ulteriormente migliorata dall’impianto audio multidimensionale Dolby Atmos, che offre un suono immersivo e di alta qualità.

Per gli amanti della fotografia, il Motorola Edge 50 Fusion non delude. Il dispositivo è dotato di un sistema di fotocamere straordinario da 50MP + 13MP, che garantisce foto e video definiti e dettagliati in qualsiasi condizione. La tecnologia avanzata della fotocamera include un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore, assicurando scatti perfetti ogni volta.

La batteria da 5000mAh assicura un’ottima autonomia, mentre la ricarica TurboPower da 68W inclusa nella confezione ti permette di ricaricare il dispositivo in modo rapido ed efficiente. Non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza batteria durante le tue giornate impegnative. Il cuore del Motorola Edge 50 Fusion è il potente processore Snapdragon 7s Gen 2, supportato da fino a 12 GB di memoria con Estensione RAM e fino a 512 GB di storage.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 24% (149€) per un costo totale e finale di 340€. Approfittane adesso!

