Motorola Edge 40 Neo oggi è una grande occasione: risparmia il 35% su Amazon

Motorola è un’azienda che nel corso degli anni, a differenza di altri competitor, ha saputo reinventarsi realizzando smartphone di primissima qualità e oggi il suo Edge 40 Neo viene scontato del 35% e venduto a 260€.

Offertissima: Motorola Edge 40 Neo ad un prezzo choc!

Il nuovo Motorola Edge 40 Neo ti permette di utilizzare il tuo smartphone senza preoccupazioni, grazie alla sua resistenza all’acqua certificata IP68. Con un design idrorepellente, può resistere fino a 30 minuti a una profondità di 1,5 metri.

Il suo schermo pOLED Full HD+ da 6,55 pollici offre una qualità delle immagini straordinaria, con un refresh rate fluido di 144 Hz, ideale per goderti film, serie TV, giochi e videochiamate con una nitidezza cristallina.

Per gli amanti della fotografia, l’Edge 40 Neo è dotato di una doppia fotocamera da 50MP e 13MP. Questa combinazione consente di scattare foto incredibilmente dettagliate e nitide in ogni condizione di luce. Con un semplice gesto, puoi catturare foto di gruppo o utilizzare l’obiettivo Macro Vision per avvicinarti ai soggetti e immortalare i più piccoli dettagli.

Esprimi il tuo stile con le varie opzioni di colore, sviluppate in collaborazione con Pantone, che si abbinano perfettamente all’elegante design del dispositivo. Non dovrai più preoccuparti della batteria: grazie alla ricarica TurboPower da 68W e alla potente batteria da 5000 mAh, potrai avere ore di autonomia con pochi minuti di ricarica. Con il Motorola Edge 40 Neo, stile, prestazioni e praticità si uniscono per offrirti un’esperienza completa e senza compromessi.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 40 Neo è soggetto ad un’ottima offerta: viene scontato del 35% e venduto a 260€.

