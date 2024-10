Motorola Edge 30 Fusion al 60% di sconto: l'affare AMAZON di oggi

Motorola è un’azienda che negli anni ha saputo reinventarsi nel corso degli anni con dispositivi di qualità e all’avanguardia e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto extra large del 60% sul suo Edge 30 Fusion che viene venduto a 269€.

Analizziamo la scheda tecnica di questo telefono

Il Motorola Edge 30 Fusion è uno smartphone progettato per offrire un’esperienza fotografica e visiva straordinaria. Dotato di una tripla fotocamera da 50 MP, il dispositivo è in grado di catturare ogni dettaglio sia da vicino che da lontano. La fotocamera include funzionalità di ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel, permettendo scatti di alta qualità in diverse condizioni.

Il suo display FHD+ OLED da 6,5 pollici offre colori intensi e luminosi, grazie alla tecnologia HDR10+. Con una frequenza di aggiornamento impressionante di 144 Hz, il Motorola Edge 30 Fusion garantisce una visione fluida e coinvolgente dei tuoi contenuti preferiti.

Inoltre, grazie alla connettività 5G ultraveloce, potrai scaricare film in pochi secondi e godere di prestazioni straordinarie grazie al processore Qualcomm Snapdragon 888+, ottimizzato per la velocità 5G. Non dovrai preoccuparti della durata della batteria, poiché il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 4400 mAh che offre un’ottima autonomia. Grazie alla ricarica rapida TurboPower da 68 Watt, potrai ottenere oltre il 50% della carica in soli 15 minuti.

Infine, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, avrai spazio in abbondanza e accesso immediato ai tuoi contenuti preferiti, rendendo il Motorola Edge 30 Fusion un dispositivo completo e performante per ogni esigenza.

Su Amazon, oggi, sul Motorola Edge 30 Fusion viene applicato uno sconto XL del 60% che viene venduto a 269€.

