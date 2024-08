Motorola E13: smartphone di qualità che costa meno di 95€

Motorola è un’azienda di grande tradizione e storia nella produzione di telefoni e oggi, su eBay, grazie alla promozione attiva con sconto del 21% il suo E13 viene venduto a 94,99€.

Motorola E13: più di un semplice entry level, scheda tecnica

Il Motorola E13 è uno smartphone dotato di uno schermo da 16,5 cm (6,5″) con risoluzione 1600 x 720 pixel e tecnologia IPS. Il display offre una proporzione 20:9 e una frequenza di aggiornamento massima di 60 Hz, garantendo una buona esperienza visiva con una densità di 269 ppi.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato da un processore Unisoc T606 a otto core, con un’architettura ARM Cortex-A75 + Cortex-A55 e una frequenza massima di 1,6 GHz. Supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite schede MicroSD, il Motorola E13 offre prestazioni fluide e un’ampia capacità di archiviazione.

Per quanto riguarda la fotografia, il telefono è dotato di una fotocamera posteriore da 13 MP con apertura f/2.2, supportata da funzioni come messa a fuoco automatica, modalità ritratto e panorama. La fotocamera frontale è da 5 MP, anch’essa con apertura f/2.2. Entrambe le fotocamere possono registrare video a 30 fps in risoluzioni 1280×720 o 1920×1080.

Il Motorola E13 supporta la rete 4G LTE, ha la connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 e una porta USB Type-C. È anche resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP52. Inoltre, offre un’autonomia eccellente grazie alla batteria da 5000 mAh. Il sistema operativo installato è Android 13 Go edition, ottimizzato per dispositivi con specifiche hardware di base, e l’audio è potenziato dalla tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza sonora avvolgente.

Su eBay, oggi, il Motorola E13 viene messo in sconto del 21% per un costo totale e finale d’acquisto di 94,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.