Motorola E13: oggi costa solo 87€ su Amazon, SCONTO OUTLET

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone

Il Motorola E13 è il dispositivo perfetto per chi desidera un’esperienza audiovisiva multidimensionale. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, potete dare vita a film e musica come mai prima d’ora. Una delle principali caratteristiche che distinguono questo smartphone è la sua batteria massiccia. Non dovrete più preoccuparvi di rimanere senza carica, poiché la batteria del Motorola E13 vi consente di lavorare e giocare per oltre 36 ore senza interruzioni.

Per quanto riguarda la connettività, il Motorola E13 non delude. Offre uno streaming fluido grazie al supporto del Wi-Fi a 5GHz. Inoltre, la ricarica è semplice e veloce con l’USB Type-C 2.0. Potete anche connettervi facilmente con altri dispositivi grazie al Bluetooth 5.0, che garantisce una connessione stabile e veloce.

Il dispositivo è dotato di una memoria RAM di 8 GB e una capacità di memoria interna di 128 GB, offrendo ampio spazio per tutte le vostre app, foto e video. La risoluzione dello schermo è di 1600 x 720, assicurando una qualità visiva nitida e chiara per tutte le vostre attività multimediali.

Il Motorola E13 è compatibile con tutti i vettori wireless, permettendovi di scegliere liberamente il vostro provider preferito. Utilizza la tecnologia cellulare 4G, garantendo una connessione internet veloce ovunque vi troviate. Il dispositivo è disponibile nel colore Cosmic Black, aggiungendo un tocco di eleganza al vostro stile.

