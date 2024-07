Motorola E13 a 91€ su Amazon: sconto XL attivo e prezzo regalato

Motorola è un’azienda storica nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene attivato uno sconto del 23% sul Motorola E13 per il costo finale di 91,99€.

Prezzo folle: Motorola E13 scontatissimo, le caratteristiche

Il Motorola E13 offre un’esperienza audiovisiva di alto livello, dando vita a film e musica con un’esperienza multidimensionale. Grazie alla sua batteria massiccia, potrai lavorare e giocare più a lungo senza preoccuparti di dover cercare una presa di corrente. La batteria, infatti, consente un’autonomia di oltre 36 ore, garantendoti libertà e comodità durante tutta la giornata.

Per chi ama lo streaming, il Motorola E13 offre una connessione Wi-Fi a 5GHz che assicura una trasmissione fluida e senza interruzioni. Inoltre, il dispositivo è dotato di una porta USB Type-C 2.0 per una ricarica rapida ed efficiente, permettendoti di tornare operativo in pochissimo tempo.

La connettività è ulteriormente migliorata grazie al Bluetooth 5.0, che rende semplice e veloce il collegamento con altri dispositivi. Che tu stia ascoltando musica, guardando film o lavorando, il Motorola E13 ti offre tutte le funzionalità necessarie per un’esperienza senza interruzioni.

Motorola E13 è progettato per offrire un’esperienza audiovisiva eccellente, supportata da una batteria duratura e una connettività avanzata. Con la sua batteria che dura oltre 36 ore, il Wi-Fi a 5GHz per uno streaming fluido, la ricarica rapida tramite USB Type-C 2.0 e il Bluetooth 5.0, questo smartphone è l’ideale per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

Su Amazon, oggi, il Motorola E13 viene messo in sconto del 23% e viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di 91,99€. Approfittane ora e sfrutta questa enorme occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.