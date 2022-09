Il power bank da 20.000mAh di Baseus con supporto alla ricarica rapida a 20W è tra i prodotti consigliati da Amazon e oggi è anche in sconto grazie al coupon del 10%. Spunta la casella prima di aggiungere il prodotto al carrello e pagherai solo 33,20 euro questo gadget che – te lo assicuro – ti verrà in soccorso nei momenti di maggior difficoltà. Ad esempio quando devi assolutamente ricaricare il tuo smartphone ma nei paraggi non vedi prese elettriche.

Power Bank da 20.000mAh e il problema della ricarica scompare

Il power bank Baseus include una batteria agli ioni di litio da 20.000mAh e ciò significa che potresti ricaricare quattro volte un iPhone 12 o un iPhone XS, tre volte un Samsung Galaxy S20 oppure due volte l’iPad Mini di ultima generazione. E per di più, puoi contare sul pieno supporto della ricarica rapida a 20W.

La compatibilità non è assolutamente in discussione. Il “lingotto” di Baseus dispone di due uscite USB-A e di un output/input USB-C, quindi puoi utilizzare anche il cavo che trovi nella confezione degli ultimi iPhone, compresi iPhone 14 e iPhone 14 Pro.

Una breve considerazione sul design è dovuta. Hai notato quella parte lucida? Beh, quello è un display a LED che ti fornisce informazioni come la percentuale di carica restante del power bank.

Il tutto poi è sicuro e protetto grazie al sistema proprietario MultiProtect, che previene problematiche come sovraccarichi, sovracorrente, cortocircuiti e altro ancora.

📢 Ricorda di spuntare la casella del Coupon per applicare lo sconto del 10%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.